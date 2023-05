Bakan Karaismailoğlu: Şu anda devam eden tam 24 tane proje var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon'da Karayolları açısından yapımı devam eden 24 proje bulunduğunu belirterek bu projeleri en kısa zamanda vatandaşın hizmetine sunmak için gayret sarf ettiklerini söyledi.



Karaismailoğlu "Trabzon'da yıllardır konuşulan bazı konular vardır Güney Çevre Yolu, Kanuni Bulvarı, Trabzon Havalimanı, Raylı sistem, Zigana Tüneli ve şu anda devam eden tam 24 tane proje var Karayolları açısından. Yine bölgesel olarak ta ilimizi ilgilendiren onlarca proje onlarda bir taraftan devam ediyor inşallah bundan sonra bunlar daha da hızlandırılacak ve şehrimize kazandırılacak. Yine şehrimizin en önemli projelerinden bir tanesi olan Şehir Hastanesi artık bundan sonra hiçbir mazerete yer kalmadan Türkiye'nin en özel hastanelerinden birisi olarak beş yıldızlı otel konforunda milletimize hizmet verecek" dedi.



Trabzon'da turizmin önemli sektörlerden biri haline geldiğini kaydeden Karaismailoğlu, "Turizm şehrimizin en önemli sektörlerinden bir tanesi haline geldi. İnşallah bunu da hizmetin kalitesini en yüksekte tutarak planlı bir şekilde nasıl büyütürüz planlamalarını bir taraftan yapacağız. Trabzon Havalimanı gibi misafirlerimizi hem ağırlayan hem karşılayan hem de uğurlayan en önemli noktalarından biri olan havalimanı inşasına inşallah en yakın bir zamanda başlayacağız ve dünyanın en önemli havalimanlarından bir tanesi olacak inşallah. Bir Mayıs'ta Güney Çevre Yolunun temelini attık yıllardır konuşulan bir konuydu. Bu da asalında Karadeniz Bölgesini boydan boya ilgilendiren çok önemli bir konuydu inşallah bunu da temelini attığımız gibi yapımlarını takip ederek kısa zamanda bitirmek için gerekli her şeyi yapacağız" diye konuştu.



"DÜNYA TÜRKİYE'Yİ GIPTA İLE İZLİYOR"



Seçim öncesi değerlendirmelerde bulunan Karaismailoğlu, seçim sürecinde Trabzon'da yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini belirterek "Seçimler, demokrasinin olmazsa olmazıdır. Trabzon genelinde insanların hafızasında olan her konuya değindik, her konuya açıklık getirdik. Bilinmeyen veya sorgulanmayan hiçbir konu bırakmadık. Artık bundan sonra Trabzon'da, Karadeniz'de ve Türkiye'de ne yapılacaklar belli" diye konuştu.

Seçim sürecinde Trabzon'da olduklarını ancak Türkiye'yi Trabzon'dan idare etmeye çalıştıklarını dile getiren Karaismailoğlu, Türkiye'nin her tarafında işlerin devam ettiğini, özellikle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın çok aktif olduğunu kaydetti. Türkiye genelinde 5 bin şantiye ve 700 bin çalışanla hiçbir kesintiye uğramadan, Türkiye genelinde dört bir tarafındaki çalışmaların sürdüğünü ifade eden Karaismailoğlu, "Karayollarında, havayollarında, demir ve deniz yollarında yoğun bir mesai harcıyoruz. Bu Türkiye'nin gelmiş olduğu güçlü tarafını gösteren önemli bir ayrıntı" dedi.

Dünyanın Türkiye'yi gıpta ile izlediğinin altını çizen Bakan Karaismailoğlu, şunları kaydetti:



"Son 1 ay içerisinde Türkiye'nin her tarafında onlarca, yüzlerce proje açılıp milletimizin hizmetine girdi. Ama biz onların hiçbirine tören düzenlemedik. Yeter ki milletimiz kullansın 'daha uygun bir zamanda gelirsek bakarız' dedik. Sessiz sedasız çok iş bitiyor ve milletin hizmetine sokuluyor."



"ASLINDA İKİSİNİN YAN YANA KOYULMASI ABESLE İŞTİGAL AMA DEMOKRASİNİN ZORUNLULUĞU"



Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tur oylamasının 28 Mayıs'ta yapılacağını belirten Karaismailoğlu, demokrasilerde seçimlerin vazgeçilmez olduğunu kaydetti. "Bir tarafta Recep Tayyip Erdoğan gibi bir dünya lideri var. Karşısında maalesef demokrasinin gereği olarak bir tane aday var" diyen Bakan Karaismailoğlu, şöyle devam etti:



"Aslında ikisinin yan yana koyulması abesle iştigal ama demokrasinin zorunluluğu. Türkiye'ye 21 yıldır yaptıkları, güçlü lider ve dünyadaki Türkiye'nin gelmiş olduğu bir konum var. Bir tarafta da hayatta hiçbir başarısı ve vizyonu olmayan, ileriye dönük hiç planı olmayan ve maalesef kendi kariyerinde bile ülkemize sıkıntılar yaşatmış bir aday. Başkanlık yapmış olduğu partinin belediyelerinde adeta milletine zulüm çektiren bir aday karşımızda."