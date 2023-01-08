Bakan Kirişci: Tarım ihracatını 36 milyar dolara çıkaracağız

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kızılcahamam ilçesinde AK Parti Ankara Gençlik Kolları'nca düzenlenen 'İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Erdoğan'a' programına katıldı.

Bakan Kirişci, gençlerin gelecek için önemine değinerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız ne diyor? 'Ben gençlerin arasında bulunarak gençliğimi muhafaza ediyorum' diyor. Gençlik her zaman enerjidir, her zaman sinerjidir. Sizin gibi pırıl pırıl dimağlar, bu ülke için bu vatan için bu topraklar için, bu bayrak için, bu ezan için bize gelecek umut veren siz gençlerle olmak bizi çok mutlu ediyor" diye konuştu.

Bakan Kirişci, 'Tarım Orman ve Gençlik Konseyi Tanıtım Toplantısı'na katılımına ilişkin, "Bugün Tarım ve Orman Gençlik Konseyi'ni oluşturduk. Dünyada hemen hemen ilk uygulayan ülkeyiz. Başka bir örneği yok. Ülkenin dört bir yanından 30 kardeşimizle beraber olduk. Onlara birimlerimizin sunuşları oldu. Bakanlıklarımızı ve faaliyetlerimizi, tarım ve ormana bakışımızı arkadaşlarımız paylaştı" dedi.

'AĞAÇLANDIRMADA GELDİĞİMİZ DURUM YÜZDE 95'LERDE'

Antalya'da dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka seslenişi olduğunu anımsatan Kirişci, "2021 yılının 28 Temmuz'unda 10 gün süren hepimizin yüreğini dağlayan bir yangın hadisesi olmuştu. Bu yangında 8 canımız ama sayılarını bilmediğimiz can dostlarımız ve tabii ki oksijen kaynağımız olan akciğerimiz olan ormanlarımız yandı. 60 bin hektarın üzerinde orman alanımız yanmıştı. O orman alanlarının yüzde 95'ini bir bölümünü tohum ekerek, bir bölümünü fidan ekerek, bir bölümünü kendi doğal ağaçlandırmasına olanak sağlayacak şekilde bıraktık. Geldiğimiz nokta yüzde 95'lerde. Orada o yangında evi yanan, 28 tane evin olduğu yerde gerçekten görülmeye değer, mimarimize uygun oradaki insanlarımızın çektiği acıları unutturacak nitelikte ve kalitede evleri onlara teslim ettik, hemhal olduk" ifadelerini kullandI.