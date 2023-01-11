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Giriş Tarihi: 11.1.2023 17:08 Son Güncelleme: 11.1.2023 17:10

Bakan Kirişci, Türkiye-Kamboçya Karma Ekonomik Komisyonu 3. Dönem Toplantısı’na katıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Türkiye-Kamboçya Karma Ekonomik Komisyonu 3. Dönem Toplantısı’na katıldı.

DHA
Bakan Kirişci, Türkiye-Kamboçya Karma Ekonomik Komisyonu 3. Dönem Toplantısı’na katıldı

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'de Türkiye-Kamboçya Karma Ekonomik Komisyonu 3. Dönem Toplantısı'na katıldı.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye-Kamboçya Karma Ekonomik Komisyonu 3. Dönem Toplantısını gerçekleştirerek, KEK Protokolünü imzaladık. Kamboçya Krallığı Ticaret Bakanı Sayın Pan Sorasak ve heyetiyle yapılan görüşmelerin iki ülkenin ilişkileri açısından hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

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Bakan Kirişci, Türkiye-Kamboçya Karma Ekonomik Komisyonu 3. Dönem Toplantısı’na katıldı
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