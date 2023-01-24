Bakan Kurum: Elazığ ve Malatya’da canlarımızı yitirdik, kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 24 Ocak 2020 tarihinde saat 20.55'te merkez üssü Elâzığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Çevrimtaş köyü olan ve yaklaşık 22 saniye süren depremin 3'ncü yıl dönümü nedeniyle resmî sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakanlık açıklamasında ise depremin ardından Elazığ ve Malatya'ya toplam yatırım bedeli 40 milyar TL'yi bulan 37 bin 674 konut ve iş yerinden 31 bin 944'ünün teslim edildiği bildirildi.

Bakan Kurum, açıklamasında "24 Ocak 2020! Elazığ ve Malatya ile sarsıldık, canlarımızı yitirdik. Kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Hamdolsun onların emanetlerine sahip çıktık, sıcak yuvalarına kısa zamanda kavuşturduk. İki şehrimizi de devlet-millet el ele ayağa kaldırdık." dedi.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada deprem sonrası Elazığ ve Malatya'da gerçekleştirilen çalışmalarla ilgili bilgiler verildi.

Bakanlık açıklamasında, depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda İçişleri Bakanlığı, AFAD, Jandarma, UMKE, Kızılay, TOKİ ve İller Bankası ile 1 ay boyunca Elazığ ve Malatya'dan ayrılmadan arama-kurtarma, hasar tespit ve yıkım çalışmalarının hızla tamamlandığı ve vatandaşlara kira, eşya ve taşınma yardımlarında bulunulduğu hatırlatıldı. Elazığ ve Malatya'da cumhuriyet tarihinin en hızlı ve kapsamlı kentsel dönüşüm çalışmasının başlatıldığı vurgulandı.

"ELAZIĞ VE MALATYA'DA TOPLAM YATIRIM BEDELİ 40 MİLYAR TL'LİK 37 BİN 674 KONUT VE İŞ YERİNDEN 31 BİN 944'Ü TESLİM EDİLDİ"

İnşaat çalışmalarının 15 farklı merkez mahallede, merkeze bağlı beldelerde ve 7 farklı ilçede toplam 71 noktada başlatıldığı, ayrıca 57 noktada inşaat çalışmalarının ve tüm inşa hacminin yüzde 90 seviyesinin üzerinde tamamlandığı ve bu yıl içerisinde geriye kalan tüm çalışmaların tamamlanacağı kaydedilen açıklamada Elazığ ve Malatya'da toplam yatırım bedeli 40 milyar TL'lik 37 bin 674 konut ve iş yerinden 31 bin 944'ünün teslim edildiği belirtildi.

Elazığ'da yapımı gerçekleşen ve gerçekleşecek olan işlerdeki amacın, vatandaşları tek bir alana sıkıştırmadan farklı lokasyonlarda konut ve sosyal donatı üreterek sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve yaşam kalitesini artırarak şehir sınırlarını genişletmek olduğu belirtilen açıklamada, bu sayede vatandaşların daha geniş alanlara yerleşerek kişi başına düşen alanın artırmış olacağı aktarılarak şu detaylar paylaşıldı:

"Elağzığ'da 27 bin 633 konut yapımı planlanırken 25 bin 722 konutun ihalesi yapıldı. Bu konutlardan 22 bin 441'i tamamlandı ve hak sahiplerine teslim edildi. Bu konutlardan 6 bin 966 kentsel dönüşüm konutu, 3 bin 575'i köy evi olmak üzere toplam 18 bin 694 afet konutu ve 1831 sosyal konut inşa edilmiştir.

1352 iş yerinden 1178'i tamamlandı ve hak sahiplerine teslim edilmiştir.

Toplamda 140 derslikli ilkokul, 48 derslikli ortaokul, 116 derslikli lise olmak üzere 304 derslikli okul yapımı planlandı ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü'ne teslim edildi. Hasarlı 6 okul ise yıkılarak yerine güvenli ve sağlıklı 6 okul yapıldı. Yine bu kapsamda 16 okulun inşa edilmesi için çalışmalar başladı, 15 okul tamamlandı. Arıcak ilçesindeki okul ise tamamlanma aşamasında.

Zafran Mahallesi'ndeki 220 öğrenci kapasiteli öğrenci yurdunun inşası tamamlanma aşamasındayken Baskil ilçesindeki 100 öğrenci kapasiteli pansiyonunun ise inşası tamamlanarak teslim edildi.

Planlanan 12 caminin yapımı tamamlanırken il müftülüğüne teslim edildi. Ayrıca Mustafapaşa Mahallesi Aile Sağlığı Merkezi'nin inşası da tamamlandı."

"DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ SİVRİCE'DE YAŞAM BAŞLADI"

Bakanlık'tan Elazığ depremi sonrası merkez üssü Sivrice'de yapılan çalışmalar hakkında da bilgiler verilerek bu kapsamda 307 konut, 3 fırın, 88 dükkân, 2 cami, 1 PTT hizmet binasının, toplam 180 milyon TL harcanarak inşasının tamamlandığı bilgisi paylaşıldı.

"MALATYA'DA 8 BİN 405 KONUT ÜRETİLİYOR"

Malatya'da ise toplam 8 bin 405 konut üretildiği belirtilerek bu konutlardan 4 bin 891'i afet konutu, 2 bin 922'si kentsel dönüşüm konutu, 592'si sosyal konut olmak üzere şimdiye kadar 5 bin 174 konutun teslim edildiği bildirildi.





Bakanlık açıklamasında, depremden yoğun şekilde etkilenen Malatya'da il merkezi ile 8 ilçede çalışma yürütüldüğü ifade edilerek gerçekleştirilen çalışmaların detayları şu şekilde yer aldı:





"Yapılan 1592 köy evinden 1173'ü teslim edildi. 284 ticari birim yapılırken bunlardan 144'ü teslim edildi. 8'i hasar görmüş okulların yerine, 1 tanesi ise yeni planlanan olmak üzere 9 okul inşa edilirken bu okullarda toplam 196 derslik bulunuyor. Okulların tamamı teslim edildi.





Planlanan 8 camiden 5'i bitirildi, 1 millet bahçesi tamamlanarak hizmete girdi, 1 millet bahçesinin de yapımı sürüyor. Yapımı devam eden 1 adet Polis Özel Harekât (PÖH) merkezi bulunuyor.





Gelinciktepe Mevkiinde ise 550 milyon TL bedelle toplam 1527 konut üretildi ve bu konutların teslimleri gerçekleştirildi.