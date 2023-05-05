Bakan Murat Kurum: “Yarısı Bizden” ayağınıza geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı 250'yi aşkın uzman ekip, tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde binalar mühendisler tarafından incelenerek vatandaşların talepleri değerlendirilirken diğer taraftan da "Yarısı Bizden" tanıtım TIR'ı ile İstanbul'da vatandaşlara hizmet verilmeye başlandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" adı altında yeni bir seferber başlattıklarının anlatıldığı bir video paylaştı.

Videoda, "Yarısı bizden" kampanyasının başlaması üzerine vatandaşların başvuruda bulunarak kampanyadan yararlanma fırsatı bulduğu ve Bakanlık ekiplerinin kampanya dahilinde hazırlanan TIR ile meydanlara giderek vatandaşlara bilgilendirmelerde bulunduğu bilgisi verildi.

Kentsel dönüşümde "Yarısı Bizden" kampanyasına başvuruların başlaması üzerine riskli yapılarını dönüştürmek isteyen vatandaşlara yardımcı olmak maksadıyla yola çıkan kampanya TIR'ı vatandaşlara bilgi vermek amacıyla Üsküdar'da hizmet veriyor. TIR, 29 Mayıs'a kadar İstanbul'u bölge bölge gezecek.