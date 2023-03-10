Bakan Nebati’den Kılıçdaroğlu’na yanıt: Tamamen farklı gündemlere odaklanmışsınız...

Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'nun yetersiz bilgiye dayalı açıklamalarına tepki göstererek, "Deprem bölgesinde vergisel tedbirler alınması gerektiğine dair bir açıklama yapmışsınız. Gözüken o ki bir süredir tamamen farklı gündemlere odaklanmış olmanızdan dolayı, Bakanlığımızın bu süreçte ardı ardına attığı onlarca adımı takip edememişsiniz.

"TEK ODAĞIMIZ DA VATANDAŞLARIMIZIN TÜM YARALARINI BİR AN EVVEL SARMAK"

Bilgi almakta zorlanıyorsanız, size yaptıklarımızı anlatması için iyi bir danışman bulmanızı tavsiye ederim. Bizler depremin ilk anından bu yana deprem bölgesindeyiz. Tek odağımız da vatandaşlarımızın tüm yaralarını bir an evvel sarmak, insanımızı her bakımdan rahat ettirmektir" dedi.

Nebati, bakanlık olarak, sadece vergisel bakımdan değil, her alanda ivedilikle adımlar attıklarını ifade ederek, yapılan desteklere ilişkin bir bağlantıyı da Twitter'ından paylaşarak, "İhtiyaçlar doğrultusunda yeni adımları da kararlılıkla atmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.