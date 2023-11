Bakan Özhaseki: İhalesi yapılan deprem konutlarının sayısı 200 bini aştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Azerbaycan Mahallesi'ndeki deprem konutlarının inşaat alanında incelemelerde bulundu. Bakan Özhaseki burada yaptığı açıklamada, tarihteki en büyük felaketin yaralarını hep birlikte sarmak için çalıştıklarını belirtti.

Devlet ve hükümet olarak büyük fedakarlıklar yaptıklarını, hiçbir şekilde finans ve ekonomiyi gündeme getirmeden projeleri onayladıklarını dile getiren Özhaseki, depremlerde 850 bine yakın bağımsız birimin hasar ve zarar gördüğünü, şu ana kadar 200 binden fazla konutun ihalelerini yaptıklarını ve devam ettiklerini anımsattı.

Zaman ilerledikçe konutları teslim etmeye çalıştıklarına dikkati çeken Özhaseki, şunları kaydetti:

"Vatandaşlardan gelen istek üzerine Yerinde Dönüşüm Projesi hazırlandı. Oradan da vatandaşlarımız haklı olarak hatıraları olduğu, doğduğu yerlerden ayrılmak istemediklerini, eğer devlet olarak kendilerine destek verirsek evlerini yapabileceklerini söylediler. Her türlü kolaylaştıracak şekilde formülü ilan ettiğimiz proje kapsamında şu ana kadar 245 bin vatandaşımız yerinde dönüşüm için müracaat etti. Bir taraftan köylerimizde hasarları gidermek ve evlerini yapabilmek amacıyla yeni bir proje geliştirdik. O proje gelişmeden önce de özellikle deprem şurasında bilim insanlarımız, ilgililer, akademisyenler, uygulayıcılar ısrarla 'çelik evler yapın' dediler. Biz de 100 bin çelikten köy evi yapacak şekilde programlar yaptık. Bunların da ihalesine çıktık, ihalesi devam ediyor. Bunlar hızla devam ederken şehirlerimizde sosyal hayatı canlandırmak, buradan giden vatandaşlarımızın geri dönüşünü sağlayacak şekilde yeni projeler yapıyoruz. Şehirlerimizin merkezlerinin bir an önce ayağa kalkmasını istiyoruz. Dışarıdan başlamamızın en önemli sebebi rezerv alanlarda zemin etüdü sağlam çıkan zeminlerde bir an önce işe başlayabilmemizdi, evet başladık. Şimdi de kent merkezleri temizlendikçe zemin etütleri yapıldıkça uygun yerler belirlendikçe inşaatlara başlıyoruz."

KAZIK ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Bakan Özhaseki, Azerbaycan Mahallesi'nde Azerbaycanlıların 1000 konut yapacaklarını, 2 bin civarında konut ve iş yerinin bulunacağını aktardı.

Fay hattının geçtiği Azerbaycan Mahallesi'ndeki 100 metrelik bir alanı boş bırakarak kazık çalışması yaptıklarını belirten Özhaseki, şöyle devam etti:

"Sadece burada inşaatların yapılabilmesi için daha güvenli binaların yükselebilmesi için binaların gerekli olan kazıkların çakılabilmesi adına yaptığımız ihalelerin bedeli ise 40 milyon dolara yakın. Onlar bittiğinde zemin artı 2, zemin artı 3 gibi çok güzel bir proje çıktı. Şehrin belki de estetik olarak çok etkileneceği, belki herkesin övünerek göstereceği bir projeyi hazırladık. İnşallah kısa sürede temelleri atılıp bunlar da yükselecek. Ana caddelerin üzerinde inşaatlara başlayacağız. Özellikle ana caddelerimizin, sokaklarımızın bir an önce bitmesiyle inanıyorum ki arka taraflarda da yavaş yavaş vatandaşlar açtığımız imkanlardan faydalanarak yerinde dönüşümü hızlandıracaktır. Hükümet olarak bizim birinci gündem maddemiz deprem bölgesindeki hasarların giderilmesi, yaraların sarılması, vatandaşlarımızın bir an önce güvenli konutlara kavuşmalarıdır. Bu konuda da hiçbir gayretten, fedakarlıktan kaçınmadan devam ediyoruz."

Özhaseki, bilim insanlarının raporlarına göre hareket ettiklerini sözlerine ekledi.