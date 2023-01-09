Bakan Varank: Togg vizyonunu ortaya koydu

'GLOBAL MARKA HALİNE GELMEYE ÇALIŞIYOR'

Togg'un bir başarı hikayesi olmak istediğini kaydeden Varank, "Sadece Türkiye açısından değil, global bir marka haline gelmeye çalışıyor. Bunun gibi etkinlikler de bu vizyon açısından önemli. Fuarın en güzel stantlarından bir tanesi burada. Kullanıcı deneyimi için insanlar dakikalarca sırada bekliyor. Bu da doğru bir iş yaptığımızın göstergesi. Bu fuara daha çok katılımla boy göstermek istiyoruz. 'Dünyanın vitrini' diyebileceğimiz bu etkinlikte daha fazla Türk firmasıyla yer almak istiyoruz. Bunun için de bakanlık olarak farklı desteklerimiz var. Bunları önümüzdeki yıllarda arttıracağız. 'Bir otomobilden fazlası' diye yola çıktığımız Togg'un fuarda bu seneki konsepti, dönüşen otomotiv endüstrisinin geleceği noktayı gösteriyor. Togg'un yeni çıkacak uygulaması sayesinde vatandaşların otomobile dair merak ettikleri bütün sorunların cevaplarını bulabilecekler. Togg'un kullanıcılara yönelik uygulamasının hayata geçmesiyle aslında otomobille birlikte kullanıcıların ayrılmaz bir parçası olacak. Vatandaşlarımız araca nasıl erişecekler, nasıl satın alabileceklerini, ulaşabilecekler" dedi.

'SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇOK ÖNEMLİ'

Togg'un iklim krizine karşı ortaya koyduğu vizyona değinen Varank, "Hemen arkamızdaki köşe, şu anda dünyanın yaşadığı en büyük sorun olan iklim krizine karşı Türkiye'nin otomobilinin ortaya koyduğu, gösterdiği vizyon açısından önemi. Sürdürülebilirlik artık çok önemli. İklim kriziyle mücadelenin yolu, yenilenebilir enerji ve sürdürülebilirlikte geliyor. Togg da ortaya koyduğu vizyonla yenilenebilir enerjiye dayalı, sürdürülebilir, çevreye en az zarar veren bir vizyon ortaya koyuyor. Onun bir örneğini sergiliyorlar. Sol tarafımıza bakarsak artık otomobiller kendi bilgisayarlarıyla farklı kullanıcı deneyimleri yaşatabilen araçlar haline geliyorlar. Burada da bireysel bir uygulama ile vatandaşlarımız bu otomobili nasıl bir elektronik cihaz olarak kullanabilirler. Bunun örneklerinin sergilendiğini bir köşe var. Bir otomobilden daha fazlası olduğunu gösterebilmek, bir stant ile mümkün olabiliyor. Farklı bir konsept ortaya koyan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, ABD temasları çerçevesinde CES'in CEO'su Gary Shapiro ve Plug & Play'in kurucusu Saeed Amidi ile ikili görüşme gerçekleştirdi. Varank, CES 2023'te Togg ve bakanlığına bağlı İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) desteğiyle fuarda yer alan Türk startup firmalarının stantlarını da ziyaret etti. Varank ayrıca Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) temsilcileri, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) üyeleri ve Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi (TASC) üyeleriyle çeşitli programlarda bir araya geldi.