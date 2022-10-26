Bakan Yanık açıkladı! 3 milyon vatandaş yararlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sağlıklı ve mutlu ailelerin oluşmasına katkıda bulunmak için başlattıkları "Aile Eğitim Programı"ndan bugüne kadar yaklaşık 3 milyon vatandaşın yararlandığını ifade etti.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, ailelerin sorun çözme kapasitelerini artırmak, aile olmanın, yuva kurmanın sorumluluklarını aktarmak amacıyla ülke genelinde eğitim ve farkındalık çalışmaları yürüttüklerini belirtti.

Bu kapsamda koruyucu ve önleyici bir hizmet olan Aile Eğitim Programını 2013 yılından bu yana 81 ilde uyguladıklarını hatırlatan Yanık, "eğitim ailede başlar" anlayışıyla hayata geçirdikleri program ile ailelerin güçlendirilmesini, sahip oldukları imkanları daha iyi kullanmalarını, aile değerlerinin korunmasını ve gelecek nesillere aktarılmasını amaçladıklarını kaydetti.

Programın, Türkiye'de sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşturulması ve aile yaşam kalitelerinin artırılmasını amaçladığını aktaran Yanık, vatandaşların bundan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ile Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığıyla ücretsiz yararlanabileceklerini bildirdi.

Programın, ailelerin eğitim ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlandığına işaret eden Bakan Yanık, şunları ifade etti:

"Sağlıklı ve mutlu ailelerin oluşmasına katkıda bulunmak için başlattığımız Aile Eğitim Programından yaklaşık 3 milyon vatandaşımız yararlandı. Ailelerin güçlendirilmesi, aile değerlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarımını hedefleyen programımız, eğitim ve iletişim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık olmak üzere 5 temel alan ve 28 modülden oluşuyor. Bu kapsamda 1,5 milyon kişi eğitim ve iletişim alanında, 620 bin kişi sağlık alanında, 390 bin kişi hukuk alanında, 280 bin kişi medya alanında, 230 bin kişi iktisat alanında eğitim aldı."

Bakan Yanık, Aile Eğitim Programından en fazla yararlanan üç ilin Osmaniye, Ankara ve Hatay olduğunu belirtti.

5 TEMEL ALANDA EĞİTİM VERİLİYOR

Aile Eğitim Programı kapsamında, eğitim ve iletişim alanında yer alan modüllerle, ailelere hayatın farklı dönemlerinde karşılaşabilecekleri sorunlar ve bu sorunlarla nasıl baş edeceklerine yönelik eğitim veriliyor.

Medya modülleriyle, medyayı doğru ve bilinçli kullanma, dijital ortamda aile, çocuk, genç ve yaşlıların karşılaşabilecekleri riskli durumlar ve alınabilecek önlemler hakkında ailelere bilgilendirme yapılıyor.

Hukuk alanında yer alan modüllerle, ailelere hak ve yükümlülükleri konusunda temel bilgi ve becerilerin kazandırılması hedefleniyor.

Sağlık alanındaki modüllerle, çocuk gelişim dönemleri, yaşlı sağlığı ve bakımı, kadın sağlığı ve sağlıklı annelik konularında farkındalık sağlayacak bilgiler sunuluyor.

İktisat alanındaki modüllerle ise aileler, mevcut iktisadi kaynaklarını nasıl verimli ve etkili kullanabilecekleri, ev harcamaları ve tüketimlerini ihtiyaçlarına uygun nasıl yapabilecekleri yönünde bilgilendiriliyor.