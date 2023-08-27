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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Bakanlıktan "IMF'den destek istendi" iddialarına yalanlama
Giriş Tarihi: 27.8.2023 10:26 Son Güncelleme: 27.8.2023 10:32

Son dakika: Bakanlıktan "IMF'den destek istendi" iddialarına yalanlama

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanlığı, IMF'den destek istendiği ve bu nedenle bir heyetin Türkiye'ye geleceği iddialarının doğru olmadığını bildirdi.

AA
Son dakika: Bakanlıktan IMF’den destek istendi iddialarına yalanlama

Son dakika haberi...Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, basına yansıyan "IMF heyetinin Türkiye'nin talebiyle ülkeye geleceği" iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Türkiye'nin IMF'den destek istediği, heyetin bu nedenle ülkeye geleceği iddiasının doğru olmadığına işaret eden yetkililer, Bakanlığın heyete yönelik resmi bir daveti bulunmadığını ancak heyetin, IMF'nin Türkiye ile ilgili teknik ekibinde kısa süre önce değişiklikler olduğunu ve ekibe yeni üyeler katıldığını, diğer ülkelerde de mutat olduğu üzere, yeni ekibin, ülkeyi tanımak, kendi paydaşlarıyla tanışmak ve Türkiye'nin son dönemdeki ekonomi politikalarını daha yakından öğrenmek isteyebilecekleri için teknik ve rutin bir ziyarette bulunabileceğini kaydetti.

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Son dakika: Bakanlıktan "IMF'den destek istendi" iddialarına yalanlama
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