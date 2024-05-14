Bakanlıktan Şişecam'a "Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi"

STRATEJİK YATIRIM TEŞVİK BELGESİ'YLE CARİ AÇIĞIN AZALTILMASI HEDEFLENİYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın son bir yıl içinde 50 milyon doların üzerinde ithalat gerçekleştiren ve yurt içi toplam üretim kapasitesinin ithalattan az olduğu katma değeri yüksek ürünlere yatırım yapan şirketlere verdiği Stratejik Yatırım Teşvik Belgesi'yle cari açığın azaltılması hedefleniyor.

Destek kapsamında şirketlere KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, sigorta primi işveren hissesi desteği ve vergi indirimi sağlanıyor.