Balıkçılar sezondan umutlu! Palamut kayboldu, tezgahlar hamsiyle doldu

1 Eylül'de av yasağının sona ermesiyle birlikte, gırgır ve balıkçı tekneleri denizin bereketiyle karşılaşıp ağlarını hamsiyle doldurdu. Balık Hali'ndeki tezgahlar dolup taşarken, av yasağının kalkmasıyla birlikte fiyatlar da daha uygun hale geldi. Balık halinde en çok rağbeti hamsi, sardalya, levrek ve çipura gibi deniz balıkları görürken, fiyatının uygun olmasından ötürü hamsi ve sardalyanın daha çok tercih edildiği kaydedildi.

"HAMSİ 150 LİRADAN 70 LİRAYA KADAR DÜŞTÜ 50 LİRAYA KADAR DÜŞER"

Balıkçı Talha ve Hikmet Durmuş kardeşler, bu yıl palamutun olmadığını aksine hamsinin oldukça yüksek çıktığını belirterek, "Balıkta bu sezon bol bir bereket bekliyoruz. Palamutun yokluğundan dolayı sardalya, hamsi, çipura ve levrek gibi deniz balıklarına yoğun bir rağbet var. Fiyatı en uygun balık yine sardalya ve hamsi, en pahalılar ise tekir ve barbun oluyor. Sezon daha yeni açıldığı için fiyatlarda belli bir sabitlik yok. Sezon açıldığı için fiyatlarda doğal olarak bir düşüş söz konusu oldu ve fiyatları gayet uygun diyebiliriz. Geçen sezon Palamut çoktu hamsi ise tezgahlarda 15 liradan satılıyordu. Denizden bol hamsi çıktıkça fiyatlarda yarıya kadar düştü. Hamsi tezgahlarda 70 liradan satılıyor. Son günlerde hamsinin bolluğu ile 50 liraya kadar düşebilir.

"BALIK BEREKİTİNİN YAŞANMASI İÇİN SULARIN SOĞUMASI GEREKİR"

Yağmur yağdığında ve havanın soğuk olduğunda balık fiyatlarının daha da düşeceğini belirten Talha ve Hikmet Durmuş, "Fiyatların daha da düşmesi için biraz daha yağmurların yağmasını beklememiz gerekiyor. Yağmur yağmadığında, hava sıcak olduğundan balıklar daha dipte oluyor ve avda balık sayısı az oluyor; bu yüzden de fiyat yüksek olabiliyor. 13-14 kilo balığın olduğu kasalarda sardalyanın kasa fiyatı 400-600 lira, hamsinin de 600-800 lira arası gidiyor. Çipura ve levrek gibi balıkların fiyatları da boyutlarına göre değişiyor. Mezgit 90 liradan 70 liraya, Uskumru 100 liradan 75 liraya, Hamsi ise 150 liradan 70 liraya düştü. Hamsiyle beslenen Palamut azaldıkça hamsinin çoğalması fiyatlara yansıyor. Sular sıcak olduğu için balık çeşidi az geliyor" dedi.