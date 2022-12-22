Başkan Erdoğan indirim yetkisini kullanmıştı! İşte en yüksek ve en düşüm MTV tutarı





YAŞ ETKİLİ OLUYOR

Beygir gücü 1301- 1600 arasında ve matrahı da 70.600 liraya kadar olan 1-3 yaş aralığında açların MTV'si 2 bin 287 liradan 3 bin 693 liraya, 4-6 yaş aralığındaki araçların MTV'si ise bin 715 liradan 2 bin 769 liraya çıkacak.