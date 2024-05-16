Beş yılda rüzgâra 1 milyar $ yatıracak

Türkiye'nin en büyük rüzgâr enerjisi yatırımlarından birine sahip olan ve şu ana kadar 1.1 milyar dolarlık yatırım yapan Polat Enerji, önümüzdeki beş yıl içinde mevcut yatırımlarına 1 milyar dolar daha ilave yapacak. Firmanın hedefi, halihazırda 719 megavat olan kurulu gücünü tam 2 bin megavata çıkarmak. Türkiye'de rüzgâr enerjisi kurulu gücünün yaklaşık yüzde 6.1'ni bir başka ifade ile yaklaşık 610 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayan firma, güneş enerjisine de yatırım yaptı. Bundan sonraki hedeflerden biri de güneş ve rüzgar enerjisini aynı sahada yapma olanağı sunan 'hibrit santrallere' geçiş yapmak.Avrupa'nın yedinci büyük rüzgar enerjisi santrali Soma'da soruları yanıtlayan Polat Enerji CEO'su Cem Deniz, "Soma'daki santralimizi Avrupa'nın en büyük rüzgâr enerjisi santrali yapmayı planlıyoruz. Türkiye'de toplam 6 bölgede rüzgâr ve güneş enerjisi santralleri ile temiz enerji üretiyoruz. Toplam 5 rüzgâr ve 1 güneş enerjisi santrali ile 20 yılı aşkın süredir faaliyet gösteriyoruz. Yıllık enerji üretim kapasitemizi 2 milyar KWh'e ulaştırdık. 210 megavat ve 100 megavatlık Romanya ve Hırvatistan yatırımları ile birlikte halihazırda 1.100 megavatlık bir kurulu güce ulaştık" dedi. Depolama alanına da ciddi yatırım planları olduğunu belirten Deniz, santrallerde sürekliliğin sağlanmasının hem karlılığa hem de arz güvenliğine fayda sağladığını belirtti.