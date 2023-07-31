Borç yapılandırmada ödeme tarihi uzatıldı

Kamuyayönelik vergi ve idari para cezası gibi borçlarını yeniden yapılandıranların, uygulamadan yararlanabilmesi için ilk ve ikinci taksit tutarlarını son ödeme tarihi 31 Temmuz'dan 3 Ağustos'a uzatıldı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), sigorta primi ve yapılandırma borçlarının son ödeme tarihinin aynı güne denk gelmesinden dolayı meydana gelen yoğunluk nedeniyle uzatma kararı alındığını açıkladı. SGK'dan yapılan açıklamada, "Son ödeme tarihi 31 Temmuz olan yapılandırma, cari dönem prim borçları ve diğer her türlü borçların son ödeme süresi 3 Ağustos 2023 saat 23:59'a kadar uzatılmıştır" denildi.Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edilebilmesi, süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalınmaması ve yapılandırma ödeme planlarının ihlal edilmemesi açısından belirtilen tarihe kadar ilgili borçların ödenmesi önem arz etmektedir." Yapılandırılan borçlar, tercihe göre peşin veya aylık dönemlerle azami 48 aya kadar taksitle ödenebiliyor. Yapılandırılan borçların peşin ödenmesi için tanınan süre de 3 Ağustos'ta dolacak.