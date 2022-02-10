Büyük çözülme 15.1 milyar $

Giriş Tarihi: 11.2.2022

Döviz hesaplarında 22 Aralık’tan bu yana yaşanan çözülme 15.1 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde şirketlerin döviz satışı 10.3 milyar dolar oldu. TL mevduatta ise çeyrek trilyon artış yaşand