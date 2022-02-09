Büyük dönüşümde, 421 bina yıkıldı

Vatandaş memnuniyetinin ön planda tutulduğu uzlaşmalarda kısa süre önce başlayan yıkım işlemlerinin de sorunsuz şekilde tamamlanması öngörülüyor. Şu an itibariyle Yüzde 98 oranındaki anlaşma oranı Türkiye genelinde kentsel dönüşüm projelerinde ulaşılan en yüksek oran olarak gösteriliyor.