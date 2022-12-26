Büyükbaş hayvancılıkta "Yerli Kara" ve "Boz Irk" ıslah projeleri başlatılıyor

TÜRLERİN ÖZELLİKLERİ

Yerli sığır ırklarından "Boz Irk", Trakya, Güney Marmara, Kuzey Ege ve Orta Anadolu'nun batı bölgelerinde yayılıyor. Boz Irk, bu bölgelerin iklim ve çevre şartlarına adapte olmuş ve gıda gereksinimi bakımından kanaatkar olarak biliniyor.

Sayıları oldukça azalmış bu ırkın doğal yaşam alanları genelde dağlık bölgelerdeki orman içleri ve engebeli araziler olarak dikkati çekiyor. Düşük kalitedeki yemleri iyi değerlendirebilen "Boz Irk"lar iklime uyma kabiliyetleriyle öne çıkıyor.

Ani iklim ve yem değişikliklerine, her türlü olumsuz doğa şartlarına, açlığa, yetersiz beslenmeye, hastalık ve parazitlere karşı dayanıklı olan bu tür, yavrusuna bakma ve sürü kabiliyeti yüksek, kendine de yeten bir ırk olarak görülüyor.

Ayrıca güçlü erkek "Boz Irk" hayvanların, geçmişte tarla sürme, eşya taşıma için köylerde oldukça fazla kullanılırken Anadolu'ya yapılan göçlerde ve Kurtuluş Savaşı sırasında eşya ve cephane taşımasında tercih edildiği de biliniyor.

Yerli sığır ırklarından bir diğeri "Yerli Kara"lar ise Orta Anadolu Bölgesi'nde yetiştiriliyor. Bu bölgenin iklim ve çevre şartlarına adapte olan "Yerli Kara" ırkı, her türlü bakım, besleme ve barındırma koşullarında yetiştirilebiliyor. Çok uysal olmasıyla bilinen söz konusu ırk, az ot ve saman ile beslenmesi nedeniyle kanaatkar ırk olarak tanımlanıyor.