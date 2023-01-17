Büyükşehir’den TOMTAŞ için arazi tahsisi

ASFAT, TUSAŞ, TOMTAŞ Yatırım ve Erciyes Teknopark ortaklığı ile kurulacak TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş'nin Ortak Girişim Sözleşmesi, 22 Aralık'ta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da katıldığı törenle imzalanmıştı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı'nın ikinci birleşiminde TOMTAŞ ile ilgili önemli bir karara imza atıldı. Erciyes Teknopark A.Ş.'nin, Kocasinan İlçesi, Fevzioğlu Mahallesi'nde imar planı değişikliği ile birlikte ilave imar planı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporu, meclis üyelerince kabul edildi.
"BAKANIMIZA ARZ EDECEĞİZ"
Yarım kalan hikâyenin yeniden yazıldığını ifade eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Havaalanı bölgesinde yapılacak çalışmalar ile ilgili meclisimizden aldığımız karar ile oradaki arazi tahsisi konusunda gerekli girişimlerde bulunmak üzere planlama sürecini Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni yaptık. Bir hafta içerisinde meclisimizden geçirdik. Diğer çalışmalar ile ilgili süreci devam ettireceğiz" diye konuştu.
"ŞEHRİMİZE VE ÜLKEMİZE HAYIRLI UĞURLU OLSUN"
TOMTAŞ için Ortak Girişim Sözleşmesi'nin geçtiğimiz günlerde imzalarının atıldığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, "Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle ASFAT, TUSAŞ, TOMTAŞ Yatırım ve Erciyes Teknopark ortaklığı ile kurulacak TOMTAŞ Havacılık ve Teknoloji A.Ş. için Bakanımız Sayın Hulusi Akar'a verdiğimiz sözü tuttuk. Şehrimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.
Başkan Büyükkılıç, ayrıca bilimsel ve akademik alanda geçmişe ışık tutacak Kayseri Uçak Fabrikası kitabının da ülkenin ve Kayseri'nin havacılık tarihine ışık tutacağını, kültür ve bilim dünyasına kazandırılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.