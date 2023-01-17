Büyükşehir’den TOMTAŞ için arazi tahsisi

"BAKANIMIZA ARZ EDECEĞİZ"

Yarım kalan hikâyenin yeniden yazıldığını ifade eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Havaalanı bölgesinde yapılacak çalışmalar ile ilgili meclisimizden aldığımız karar ile oradaki arazi tahsisi konusunda gerekli girişimlerde bulunmak üzere planlama sürecini Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni yaptık. Bir hafta içerisinde meclisimizden geçirdik. Diğer çalışmalar ile ilgili süreci devam ettireceğiz" diye konuştu.