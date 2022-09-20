Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından 25 bin iş yerine "çalışan güvenliği" uyarısı

İŞ YERLERİ İSG HİZMETİNİ NASIL ALIYOR?

İş yerlerinde İSG hizmetlerinin yürütülebilmesi için iş yerinde çalışan kişiler arasından uygun sertifikaya sahip kişiler görevlendirilebildiği gibi işveren ilgili eğitimleri alarak görevi kendisi de üstlenebiliyor, Bakanlıkça yetkilendirilen OSGB'lerden hizmet de alınabiliyor.

İSG hizmetlerinde görevlendirilen kişiler, işverene rehberlik yapmak, riskleri değerlendirmek, çalışanlara eğitim vermek ve sağlık gözetimi gibi birçok alanda faaliyet yürütüyor.