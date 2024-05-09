CDS pandemi öncesine döndü

TÜRKIYE'NİN 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 276 baz puan ile Şubat 2020'den bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi. Analistler, Türkiye'nin CDS'inde devam eden gerilemeyle uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının da Türkiye'nin kredi notunda artış ve kredi notu görünümünde de olumlu değişiklikler yaptığını vurgulayarak, bunun da yatırımcıların Türkiye ekonomisine artan güveni ortaya koyduğunu söyledi. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P ve Fitch, Türkiye'nin kredi notunu yükseltmişti. Moody's de görünümünü 'pozitif'e çıkarmıştı.