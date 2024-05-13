Çiftçiye 1 trilyon 364 milyar TL destek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 1984 yılından bu yana, her yıl takvim yılının 14 Mayıs günü, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de Dünya Çiftçiler Günü olarak kutlanmakta olduğuna işaret ederek, "Anadolu coğrafyasında hiç durmadan dinlenmeden tarımsal üretim yapan kahraman insanlarımız yani çiftçilerimiz var. Tarımsal üretimde emeği geçen tüm cefakâr ve vefakâr çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Gününü en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu. Tarımsal üretimin, sadece bir sektörden öte, bir milletin bekası ve kalkınması için hayati önem taşıyan stratejik bir alan olduğunu hatırlatan Yumaklı, şöyle konuştu: "Çiftçilerimizin fedakâr çalışmaları olmadan gıdaya erişim imkânsız hale gelir, ülkemizin kalkınması da sekteye uğrar. Tarım sektörünü stratejik bir alan olarak ele alıyoruz. Çiftimizin yüzünü güldürecek politikalara tek tek imza attık ve atmaya da devam ediyoruz. Bu kapsamda, son 22 yılda, 1 trilyon 364 milyar TL tarımsal destek vererek üreticimizi daha çok üretmeye teşvik ettik. Desteklerle birlikte tarımsal altyapımızı güçlendirmek için sulanan arazi miktarını 71 milyon dekar çıkardık. Toplulaştırılan arazi miktarını da 73 milyon dekara yükselttik. Bu sayede üreticimiz hem ekonomik hem de verimli üretim yapmasını yolunu açtık."Üreticilerin finansman ihtiyacını karşılamak için 1 trilyon 22 milyar TL sübvansiyonu kredi kullandırdıklarının altını çizen Yumaklı, kırsal kalkınma yatırımları ile kırsalın çehresini değiştirdiklerini belirtti. Yumaklı, "Çiftçimizin modern tarımla buluşması için 93 binden fazla projeye 95 milyar TL hibe desteği sağladık. Bu sayede de kırsalda 267 bin kişilik bir istihdam oluşturduk. Bu dönem içerisinde çiftçimizin alın terini ve emeğini doğal afetlere karşı korumak için TARSİM'i hayata geçirdik. Tarım ve sanayi entegrasyonunu güçlendirici çalışmalara ve politikalara önem verdik. Bu ve diğer çalışmalarımızla ülkemizin tarımsal alt yapısını güçlendirdik" dedi.Bugün geldikleri noktada tarım sektörünün birçok önemli başarıya imza attığını gururla ifade ettiklerini kaydeden Yumaklı, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretiminde Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırdık. Bugün Türkiye 69.2 milyar dolarlık tarımsal hasılası ile Avrupa'da birinci, dünyada ise ilk 10 ülke arasında yer almaktadır. Tarımsal üretimde bu başarımızla ülkemizin 85 milyon nüfusunu 60 milyona yaklaşan turistimizin ve diğer misafirlerimizin gıda ihtiyacını sorunsuz karşılıyoruz. Bununla birlikte 212 ülke ve serbest bölgeye 2 bin 200 çeşit tarımsal ürün ihraç ederek ülke ekonomimize 31 milyar dolarlık katkı sağlıyoruz. İşte bu başarıda emeği geçen başta çiftçilerimiz olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanlığımızın; ilgili kurum ve kuruluşlarımız ile tarım sektöründe faaliyet gösteren tüm sektör paydaşlarına teşekkürlerimi sunuyorum."Yumaklı, "Tarımsal üretimde karşı karşıya olduğumuz bazı zorluklar ve risk faktörleri de mevcuttur" diyerek konuşmasına şöyle devam etti: "Bölgemizdeki, çok değil son 10 yıllık süreci değerlendirdiğimizde sektörü etkileyen birçok risk faktörünü kısa zaman dönemleri halinde yaşadık ve yaşamaya da devam ediyoruz. Covid-19 pandemisinden Rusya-Ukrayna savaşına, komşu ülkelerimizdeki iç karışıklıklardan göçlere, Kahramanmaraş merkezli depremlerden diğer doğal afetlere, küresel iklim değişikliğinden nüfus artışına kadar, ekonomimizi etkileyen birçok risk faktörü ile mücadele halindeyiz. Bu zorlukları ve risk faktörlerini biz Yeni Normal olarak tanımlıyoruz. Yeni normale karşı tarım sektörümüzün altyapısını daha dayanıklı hale getirmek için çalışıyoruz. Geçen yıl devrim niteliğinde kanun düzenlemeleri yaptık. Son 1 yıllık süreçte de bu değişiklilerini üretim sahasına entegre etmek için çalışma arkadaşlarımla önemli mesai harcıyoruz."Neyin, ne zaman, nerede üretileceğini planlayarak, kaynak israfını azaltıp, kalite ve verimi artıracaklarını vurgulayan Yumaklı, "Planlı Tarımsal üretime geçilmesini sağlayacağız. Tarımsal üretim yapılan tüm alanları kayıt altına alarak destekten faydalanan çiftçi sayımızı artıracağız. Suya göre tarımın yapılmasını sağlayacağız. Sözleşmeli üretimi yaygınlaştıracağız. Tarım sayımı çalışmalarına da başladık. Ayrıca hayvan ve hayvansal üretimde sürdürülebilirliği sağlamak için şubat ayı sonunda Yeni Hayvancılık Yol Haritamızı kamuoyu ile paylaştık. Yakın zamanda açıklayacağımız yeni destekleme modeli ile daha etkin hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.Yumaklı, "Bu vesileyle, tarımsal üretimde emeği geçen tüm çiftçilerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyor, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum. Öyle inanıyorum ki; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkemizin tarımsal üretimi ve kırsal kalkınması daha çok geliştirmek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.