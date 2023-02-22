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Giriş Tarihi: 22.2.2023 11:01 Son Güncelleme: 22.2.2023 11:01

Deprem bölgesinde işten çıkartma yasağı ve kısa çalışma ödeneği uygulanacak

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilen illerde, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve işten çıkartma yasağı uygulanacak.

AA
Deprem bölgesinde işten çıkartma yasağı ve kısa çalışma ödeneği uygulanacak

OHAL Kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Alanına İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, OHAL kapsamındaki illerde İŞKUR tarafından kısa çalışma ödeneği verilecek. İşsizlik Sigortası Fonundan günlük 133 lira 44 kuruş nakdi ücret desteği sağlanacak. Ayrıca, işten çıkartma yasağı uygulanacak.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu kapsamındaki yetki tespitlerinin verilmesi, toplu iş sözleşmelerinin yapılması, toplu iş uyuşmazlıklarının çözümü ile grev ve lokavta ilişkin süreler, OHAL ilan edilen illerde 6 Şubat'tan itibaren OHAL süresince uzatıldı.

HARCAMALAR SGK BÜTÇESİNDEN KARŞILANACAK

OHAL süresince Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK), Kurum bütçesinden finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri ile ilgili tedbirleri almaya, usul ve esasları belirlemeye SGK yetkili oldu. Bu kapsamda yapılacak harcamalar, SGK bütçesinden karşılanacak.

OHAL ilan edilen illerde bulunan ve/veya buralarda hizmet sunan sağlık hizmeti sunucuları tarafından SGK'ye sunulması gereken ancak depremlerin etkilerine bağlı olarak temin edilemeyen sağlık giderlerinin ödemesine esas fatura, belge ve ekleri fatura denetiminde aranmayabilecek.

Bu illerde bulunan ve/veya buralarda hizmet sunan sağlık hizmet sunucularının fazla ve yersiz ödeme ile sözleşmeden kaynaklanan cezai şart borçları, SGK tarafından olağanüstü hal süresince ertelenebilecek.

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Deprem bölgesinde işten çıkartma yasağı ve kısa çalışma ödeneği uygulanacak
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