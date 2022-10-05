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Giriş Tarihi: 6.10.2022

Dijital onay ile 5 dakikada müşteri ol

Dijital onay ile 5 dakikada müşteri ol
Vakıfbank, yeni bireysel müşteri tanımlama işlemlerinin dijital onay ile yapılmasına olanak tanıyan uygulamasını devreye aldı. Böylece hem zaman hem de kâğıt tasarrufu sağlanıyor. 'Dijital Onay ile Müşteri Olma' uygulamasında, daha önce müşterinin ıslak imzası gereken sözleşme ve formlar, artık mobil bankacılık kanalından hızlıca onaylanabiliyor. Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, "Müşteri olma sürecinde sözleşmelerin Vakıfbank Mobil üzerinden onaylanması sayesinde işlemi birkaç dakikada tamamlayarak kendi standardımızı oluşturuyoruz" diye konuştu.
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Dijital onay ile 5 dakikada müşteri ol
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