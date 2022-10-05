Dijital onay ile 5 dakikada müşteri ol

Vakıfbank, yeni bireysel müşteri tanımlama işlemlerinin dijital onay ile yapılmasına olanak tanıyan uygulamasını devreye aldı. Böylece hem zaman hem de kâğıt tasarrufu sağlanıyor. 'Dijital Onay ile Müşteri Olma' uygulamasında, daha önce müşterinin ıslak imzası gereken sözleşme ve formlar, artık mobil bankacılık kanalından hızlıca onaylanabiliyor. Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, "Müşteri olma sürecinde sözleşmelerin Vakıfbank Mobil üzerinden onaylanması sayesinde işlemi birkaç dakikada tamamlayarak kendi standardımızı oluşturuyoruz" diye konuştu.