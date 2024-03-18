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Giriş Tarihi: 18.3.2024 19:03

DMM, 'Bakan Şimşek bankacılara faiz artırma talimatı verdi' iddialarını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Bakan Mehmet Şimşek, bankacılarla lüks bir restoranda yemek yedi. Bankacılara faiz artırma talimatı verdi” iddiasısını yalanladı.

DMM, ’Bakan Şimşek bankacılara faiz artırma talimatı verdi’ iddialarını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin X hesabından yaptığı paylaşımda, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu, 12 Mart 2024 tarihinde bir iftar yemeğinde bir araya gelmiştir. İftar programı, iddia edildiği gibi lüks bir restoranda değil, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankasının genel müdürlüğünde yapılmıştır." denildi.

Açıklamada, "Yapılan görüşmede, ekonomideki ve bankacılık sektöründeki güncel gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunulmuştur. Türkiye Bankalar Birliği, yaptığı kamuoyu duyurusuyla Bakan Şimşek'in iftara katılan bankacılara "faiz artırma talimatı" verdiği yönündeki iddiaları kesin bir dille yalanlamıştır." ifadesine yer verildi.

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DMM, 'Bakan Şimşek bankacılara faiz artırma talimatı verdi' iddialarını yalanladı
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