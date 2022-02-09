Doğanlar’dan 50 milyon dolarlık yatırım kararı

FAALİYET gösterdiği 4 ayrı sektörde, 28 şirketiyle 2021 yılını büyümeyle kapatan Doğanlar Holding
, bu yıl gözünü zirveye dikti. Enerji ve mobilya sektörlerinde liderlik hedefi belirleyen holding, 50'nci yılında 50 milyon dolarlık yatırımla ilk 50 grup arasında yer almayı hedefliyor. Başta mobilya olmak üzere perakende, enerji ve inşaat sektörlerinde güçlü adımlar atmaya devam edeceğini açıklayan holding, bu yıl için 5.2 milyar TL'lik ciro hedefi belirledi. Mobilya grubunda ise hedeflenen satış geliri 3.2-3.4 milyar TL olarak açıklandı. Bünyesinde Doğtaş, Kelebek, Kelebek Mutfak Banyo, Lova Yatak ve Ruum Store markalarını barındıran grup, bu yıl Türkiye
genelinde 100-120, yurtdışında ise 15-20 yeni satış noktası açma öngörüsüyle yoluna devam ediyor. Yurtdışında da önemli büyüme hedefleri bulunan grubun radarında kendi şirketlerini açtığı ABD
ile birlikte Senegal
ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bulunuyor. Bu yıl istihdamda da hedeflerini yüksek tuttuklarını söyleyen Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan
, "Bu yıl da istihdam sağlamaya devam edeceğiz. 750 kişilik yeni istihdam hedefiyle 30 bin kişilik bir aile olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz. Yeni açılacak tesislerimize yapılacak yatırımlarla istihdama destek olmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
AFRİKA'DA BÜYÜYOR
İnşaat şirketi Doğyap ile özellikle Afrika'da önemli projeler için görüşmeler yaptıklarını belirten Doğan, şubat ayı sonunda üretime geçecek olan D'Afric Senegal yatırımı için toplam 10 milyon dolar tutarında yatırım yaptıklarına işaret ederek, yurtdışı yatırımlarında da önemli bir artış öngördüklerinin altını çizdi. Bu bölgede yatırımlarına farklı ihale teklifleriyle de devam ettiklerini sözlerine ekleyen Doğan, yıl içerisinde Afrika'da yeni bir projeyi daha başlatacaklarını söyledi.