Doğu Karadeniz’den 8 ayda 132 ülkeye 863 milyon 237 bin dolarlık ihracat

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, yılın 8 ayında, Trabzon'dan 619 milyon 50 bin 380, Rize'den 157 milyon 582 bin 775, Gümüşhane'den 46 milyon 41 bin 349 ve Artvin'den de 40 milyon 563 bin 183 dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini belirtti.

Trabzon'un ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 düşüş yaşandığına işaret eden Kalyoncu, Rize'nin ihracatında yüzde 25, Gümüşhane'nin ihracatında yüzde 8, Artvin'in ihracatında ise yüzde 11 artış görüldüğünü vurguladı.