Döviz borçları 9 yılın dibinde

REEL sektör döviz borcunu kapatmaya son sürat devam ediyor. 2021 sonunda 156.6 milyar dolar olan döviz borcu, bu yılın temmuz ayı itibarıyla 141 milyar dolarla 2013'ten bu yana en düşük seviyeye geriledi. Döviz borcunda 2018'den bu yana yaşanan azalma 43.5 milyar dolara ulaştı. Şirketlerin 20218'in mart ayında 223.3 milyar dolar olan döviz açık pozisyonu, bu yılın nisan sonunda 105 milyar dolara kadar geriledi.Döviz borcunu kapatan şirketler, özellikle Kur Korumalı Mevduat uygulamasının başlamasının ardından TL'ye geçişe hız verdi. Şirketlerin 22 Aralık 2021'de 97 milyar 945 milyon dolar olan döviz hesaplarının büyüklüğü, 19 Temmuz 2022 itibarıyla 84.7 milyar dolara geriledi. Bu tarihler arasında bankalardaki toplam TL mevduat hacmi ise 1 trilyon 833 milyar liradan 3 trilyon 126 milyar liraya çıktı. Bu dönemde bireysel döviz hesapları da 163.7 milyar dolardan 149.3 milyar dolara indi.