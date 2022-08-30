EKK: Mali disiplinden taviz verilmeyecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısında, Orta Vadeli Program'da (OVP) yer alan politikaların üzerinde detaylı şekilde durulduğu bildirildi. Toplantıda, küresel ekonomideki eğilimler ve yurt içindeki ekonomik-finansal gelişmeler doğrultusunda mevcut görünüm ile gelecek dönem beklentileri masaya yatırıldı. Toplantıya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı. Açıklamada kurul üyelerince 2023-2025 dönemini kapsayan OVP'deki makroekonomik çerçeveye ve bütçe büyüklüklerine ilişkin değerlendirmelerde bulunulduğu ve OVP'de yer alan politikaların üzerinde durulduğu bilgisine yer verildi.Toplantıda, OVP kapsamında, önceki yıllarda olduğu gibi mali disiplini esas alan yaklaşımın taviz verilmeden takip edilmesi ve Türkiye ekonomisini üretim-istihdam-yatırım-ihracatcari fazla ekseninde hızlı şekilde büyütme hedefi doğrultusunda, teknolojiye dayalı üretim yönündeki iradenin sürdürülmesi konularının gündeme getirildiği belirtildi. Yüksek düzeyde üretimin sonucunda ortaya çıkacak refahtan, tüm vatandaşların daha adil bir biçimde pay alabilecekleri politika mekanizmalarına OVP'de yer verilmesi üzerinde durulurken, iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında, orta vadede yeşil dönüşüme yönelik atılacak politika adımlarının öncelendirilmesi konusunun da ele alındığı bildirildi. ANKARA