Ekonomide “Efsane Kasım” hareketliliği 1 Kasım’da başlıyor! İndirimlerle hane ekonomilerine Kasım’da 4 milyar TL destek

E-ticarette yılın en heyecan verici ayı Efsane Kasım, Hepsiburada'nın özel indirim, kampanya ve ödeme avantajlarıyla 1 Kasım'da başlıyor.

Hepsiburada, Efsane Kasım'da milyonlarca çeşit üründe büyük indirimlerin yanı sıra, müşterilerine Hepsiburada Limiti ile kredi limitine takılmadan taksitli ödeme imkanı sunacağını açıkladı. Hepsiburada Limiti kredi kartı limitinden düşmeyecek. Ayrıca ödeme kolaylıkları platformdaki 101 bini aşkın satıcının da yıl içindeki en yüksek ciroyu elde etmesine katkı sağlıyor.

Efsane Kasım için tüm paydaşlarıyla beraber hazırlanan Hepsiburada, yılın en önemli alışveriş dönemi ile ilgili hedefleri Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin ve Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün sözcülüğünde düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

HANE EKONOMİLERİNE 4 MİLYAR TL KATKI

Alışverişte dünyanın en önemli dönemi Efsane Kasım'ı Türkiye'ye 7 yıl önce getiren 'ilk e-ticaret şirketi'nin Hepsiburada olduğunu belirten Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin, bu yılın plan ve beklentilerini 2022 ile karşılaştırmalı olarak paylaştı.

Kasım ayının e-ticaret ekosistemine etkilerini ve ekonomik katkılarını anlatan Gökçetekin, 2022'nin Kasım ayında 207 binden fazla kampanya düzenlediklerini ve siparişlerde 2 kat artışla 30 milyon ürün sipariş edildiğini vurguladı. Hepsiburada olarak geçen yıl, Efsane Kasım döneminde yapılan indirimli ve avantajlı kampanyalarla hane bütçelerine yaklaşık 1 milyar TL'lik destekte bulunduklarını, bu yıl ise hane bütçelerine toplam 4 milyar TL'lik destek sağlama hedeflerinin olduğunu belirten Gökçetekin, hem Hepsiburada satıcılarının yeni rekorlara imza atacağını hem de müşterilerin bu Efsane Kasım'da yapılacak kampanyalarla en uygun fiyat ve ödeme kolaylıklarıyla ihtiyaçlarını karşılayacağını söyledi.

"SINIRLI STOKLARI 1-5 KASIM'DA SUNUYORUZ"

Geçtiğimiz Kasım'da Hepsiburada kampanyalarıyla tam 64 bin eve giren airfryer'ın olduğunu belirten Gökçetekin, bu yıl ise kablosuz süpürgelerin revaçta olmasını beklediklerini belirtti. Ayrıca son dönemde scooter ve elektrikli motosiklete de yoğun ilgi olduğunu belirten Gökçetekin bu Kasım'da bu ürünlerde de uygun avantajlar sunacaklarını söyledi.

Kasım ayında kampanyalarla ailelerin bütçelerini rahatlatırken, Hepsiburada iş ortaklarına da kazandırdıklarını ifade eden Gökçetekin, "Bu doğrultuda tüm çalışanlarımız, taşımacılarımız, 101 binin üzerinde iş ortağımız ile Efsane Kasım'a efsane hazırlandık. 30'un üzerinde kategoride yer alan 195 milyon ürün çeşidini Hepsiburada kullanıcılarına Efsane Kasım avantajlarıyla sunacağız. Bu doğrultuda, iş ortaklarımıza da HepsiAd reklam çözümleri desteği vererek satışlarını artırmalarına, arama sonuçlarında daha fazla görünürlük elde ederken daha üst sırada görünmelerini, mağaza ve ürün bilinirliklerinde artış sağlamayı hedefliyoruz. Türkiye ve dünyanın en önemli markalarının Hepsiburada için ayırdığı sınırlı sayıda çok özel fiyatlı ürünleri 1-5 Kasım arasındaki Marka Günlerinde sunacağız" dedi.

HEPSİBURADA LİMİTİ VE ANLAŞMALI KARTLARLA ŞİMDİ AL, ŞUBAT'TA ÖDE

Hepsiburada, Efsane Kasım kapsamında sunulan indirimlerden faydalanarak ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için aile bütçelerini nefes aldıracak ödeme çözümleri de sunuyor. Hepsiburada Limiti ile kart limitine takılmadan ihtiyaçlarını satın alanlar ayrıca, 12 ay taksit imkanıyla ödemeye başlayabilecek. "Şimdi Al, Şubat'ta Öde" kampanyası sayesinde ise, anlaşmalı banka kartlarıyla Hepsiburada müşterileri, Efsane Kasım'da aklındaki ürünleri hemen alırken, ödemeye ise Şubat'ta başlayacak.

Hepsiburada, 1 Kasım'da başlayacak Efsane Kasım kapsamında hayata geçirdiği kampanyalar ile milyonlarca üründe özel indirimler sağlarken, Hepsiburada Premium üyeleri yaptıkları alışverişlerden 3% Hepsipara kazanma ile kargo bedava ve kapıda iade gibi ayrıcalıklardan faydalanabilecekler. Hepsiburada tarafından Efsane Kasım kapsamında ayrıca Hepsipay ile ödeme çözümleri, HepsiJET ile ürün teslimatında üstün deneyimini sunacak.

VERGİSİZ TELEFON VE BİLGİSAYARDA LİDERLİK

Hepsiburada ayrıca, öğrencilerin vergisiz olarak satın alabileceği telefon ve bilgisayar modellerini 1 Kasım'dan itibaren Efsane Kasım avantajlarıyla sunacak. Hepsiburada, öğrencilerin aldığı vergisiz telefon, tablet ya da bilgisayarları ertesi gün ya da hızlı teslimat avantajlarıyla Türkiye'nin 81 iline ulaştırmaya başlayacak.

LİNK GELİR İLE AYLIK 50 BİN TL'YE HERKESE KAZANÇ FIRSATI

Hepsiburada ayrıca geçtiğimiz yıl duyurduğu ve kullanıcılarının yaptığı listeleri yakın çevresi, arkadaş grupları ve sosyal medya hesaplarında paylaşarak gelir elde edebilecekleri özelliği LinkGelir ile kullanıcılara aylık 50 bin TL'ye kadar Hepsipara kazanma imkanı da sunuyor. Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin herkesin kullanabileceği Link Gelir ile özellikle kadınların ve öğrencilerin geçimine destek olduğunu belirterek, "Uygulamayı kullananların yüzde 60'ından fazlasını kadınlar oluşturuyor. LinkGelir'de başta ev hanımları olmak üzere 25 bin kadına fenomen olma hakkı vereceğiz. Bu sayede aylık 50.000 TL'ye kadar kazanabilecekler" dedi.

1-5 KASIM`DA MİLYONLARCA ÜRÜN DAKİKALAR İÇİNDE BİTECEK

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Ender Özgün ise, kasım ayının e-ticaret için sadece alışverişin uygun fiyatlarla yapıldığı bir ay değil, iş ortaklarının da yılın en büyük cirosunu elde ettikleri dönem olduğunu belirterek, "Efsane Kasım ile hem iş ortaklarımıza hem de tüketicilere kazandırmaya devam ediyoruz. Bu yıl da özellikle 1-5 Kasım tarihleri arasında sınırlı stoklarda uygulanacak kampanyalarla dakikalar için tükenecek ürünler olduğunu öngörüyoruz.

KOBİLER VE EKONOMİ İÇİN KALDIRAÇ: EKONOMİYE EFSANE KASIM GÜCÜ

Efsane Kasım'ın ülkemizin ekonomisine kaldıraç olma görevi de var. Bu yıl da yeni rekorlara imza atmak için satıcılarımız, entegratörlerimiz ve iş ortaklarımızla birlikte çok iyi bir hazırlık süreci geçirdik. Efsane Kasım'da, ay boyunca farklı marka ve kategorilerde renkli ve özel kampanyalarla tüketicilere benzersiz bir alışveriş deneyimi sunacağız" dedi.

REKOR BEKLENİYOR: 120BİN TELEFON, 3 MİLYON ÇORAP, 200 OTOMOBİL

"Efsane Kasım'da Hepsiburada kullanıcılarına; 3 milyon çorap, 1 milyon bardak, 500 bin sweatshirt, 750 bin bebek body'sinin yanı sıra binlerce tava, spor ayakkabı yastık, nevresim, termos ve saklama kabı sunacaklarını aktaran Özgün, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile üniversite öğrencilerine sunulan vergisiz cihaz projesi kapsamındaki cihazlar da dahil olmak üzere 80 bin laptop, 25 bin tablet ve 120 bin cep telefonunun Hepsiburada'da uygun fiyatlar ve ödeme koşulları ile Efsane Kasım için de müşterileriyle buluşturacaklarını belirtti. Efsane Kasım'da bu yıl yine sürprizlerinin olduğunu ifade eden Ender Özgün, Hepsiburada üzerinde Kasım ayına özel uygun fiyatlı arsa ve 200 adet otomobili satışa sunacaklarını da belirtti. Tüm Türkiye'yi Efsane Kasım döneminde Hepsiburada'nın sunduğu özel fırsat ve avantajlardan faydalanabilmeleri için alışveriş listelerini hazırlamaya ve favori mağazalarını takip etmeye davet eden Ender Özgün «Hepsiburada Ailesi olarak bu yıl yine rekorlara imza atacağımız Efsane bir Kasım ayı yaşayacağımıza eminiz" şeklinde konuştu.

Efsane Kasım'la ilgili bilgilere linkten ulaşılabiliyor: https://www.hepsiburada.com/efsane-kasim