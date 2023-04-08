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Giriş Tarihi: 8.4.2023

Elektrikli otomobillere 2035’e kadar vergi desteği

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ
Elektrikli otomobillere 2035’e kadar vergi desteği
Elektrik motorlu binek otomobil yatırımı yapan firmalara büyük vergi desteği geldi. Türkiye'de üretilen elektrikli otomobiller 31 Aralık 2035 tarihine kadar özel tüketim vergisinden muaf olacak. Firma iade tutarını isterse nakit olarak da geri alabilecek. Türkiye'de elektrikli araç üreten şirketlerin yatırıma katkı tutarlarının ÖTV'ye mahsubuna ilişkin esaslar belirlendi. Elektrikli otomobile yönelik yatırım teşvik belgesi olan şirketlerin yatırıma katkı tutarları ÖTV'den mahsup edilecek. Yatırıma katkı tutarının belirlenen kısmı 31 Aralık 2035 tarihine kadar azami 960 bin adet araç için kullanılabilecek. Yatırım teşvik sistemindeki kısmi tamamlama işleminde endeksleme uygulamasının esasları da belirlendi. Tebliğle proje bazlı olan, fazlardan oluşan ve asgari 5 milyar lira yatırım harcaması bulunan yatırımlarda, kısmi tamamlama işlemi sonrasındaki yatırıma katkı tutarının yeniden değerleme oranında artırılarak endekslenebileceğine ilişkin düzenleme yapıldı.
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Elektrikli otomobillere 2035’e kadar vergi desteği
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