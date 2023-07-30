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Giriş Tarihi: 31.7.2023

En iyi 100 limanın 4’ü Türkiye’de

En iyi 100 limanın 4’ü Türkiye’de
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu; Ambarlı, Kocaeli, Mersin ve Tekirdağ limanlarının dünyanın en eski ve prestijli yayım organı "Lloyd's List" tarafından ilk 100 liman arasında gösterildiğini söyledi. Uraloğlu, "Bu başarı, Türkiye'nin deniz ticaretindeki gücünü ve limanlarının uluslararası alanda ne kadar rekabetçi olduğunu bir kez daha göstermiş oldu" ifadesini kullandı. Uraloğlu, bu limanların listeye girişinin ülke ekonomisi ve lojistik sektörü için olumlu bir etki yaratacağını ve Türkiye'nin küresel ticaretteki rolünü güçlendireceğini kaydetti.
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En iyi 100 limanın 4’ü Türkiye’de
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