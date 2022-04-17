Enflasyon timleri sahada

HAZİNEve Maliye Bakanlığı, fahiş fiyat ve stokçulukla mücadele, KDV indirimlerinin etiketlere yansıyıp yansımadığını kontrol etmek ve kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele amacıyla saha çalışmalarına hız verdi. Gıda, otomotiv, yağ, gübre, şeker, inşaat malzemeleri, alkollü içecek, tütün ürünleri, sıvı yakıt, demir-çelik, tahıl, kahve ve canlı kümes hayvanları toptan ticareti gibi 30'a yakın sektörde saha denetimi yapıldı. Piyasadaki fiyatları mercek altına alan Bakanlık, birçok sektöre ilişkin yaptığı detaylı risk analizleri çerçevesinde ülke geneline yönelik denetim planları hazırlandı. Vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi konusunda da gerekli tedbirleri alan Bakanlık, 81 ilde aralıksız olarak yaptığı denetim ve incelemelerine devam ediyor. Denetimlerde KDV oranlarının doğru uygulanıp uygulanmadığı hususu başta olmak üzere özellikle belge düzenine uyum konusuna azami dikkat ediliyor. Denetimlerde fiili stok sayımları yapılarak işletmelerdeki ana girdiler sonucunda ne kadar ürün üretildiği kontrol edildi. Yine işyerlerindeki sigortasız ve kayıt dışı çalışanlara ilişkin gerekli tespitler yapılarak cezai işlemler uygulandı. ANKARA