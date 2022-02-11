Enflasyon yaz aylarında gevşer

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati
, 20 Aralık 2021'in Türkiye için tarihi bir gün olduğuna işaret ederek, kur korumalı
mevduatta(KKM) rakamın 340 milyar liraya ulaştığını ifade etti. Sisteme günde 10 milyar liralık girişin olduğunu vurgulayan Nebati, "İlk dönemde dövizden dönüşüm yüzde 10 civarında iken şu an yüzde 49'a ulaştı. Bu enstrümandan çıkış optimal noktaya vardığımız zaman olacak" dedi. Bir TV kanalına konuşan Nebati, önümüzdeki dönemde KKM'de döviz bozdurma oranının yüzde 55-60 civarına yükselmesini hedeflediklerini söyledi.
2023'TE TEK HANEYE İNECEK
Türkiye'de enflasyonun hem içerinden hem dışarıdan kaynaklandığına işaret eden Nebati, "Yeni ekonomi modelinde en önemli problem kur ve enflasyondu. İlk amacımız enflasyonla mücadeleyi sürdürebilmek. Bir yük fark üzerimizde. Kasım, aralık, ocakta yüzde 30'a yakın yük geldi. Enflasyonda yaz aylarında gevşeme bekliyoruz. Yıl sonunda yüzde 24'ler civarı bir enflasyon göreceğiz. 2023
Haziran ayı seçimlerinden önce mayıs ayında enflasyonu tek hanede göreceğiz. Seçime tek haneli enflasyonla gideceğiz" değerlendirmesinde bulundu. Yastık altındaki altının sisteme kazandırılması için önemli adımlar atılacağını belirten Nebati, "Darphaneyi ve bankaları bunun içine sokacağız. Akredite olan kuyumcularla işbirliği ile bunu da Türkiye'ye yayacağız. Bütün paydaşlarla birlikte geniş bir şekilde geleceğiz. 5 bin ton, 250 milyar dolar eder. Yüzde 10'u gelse 25 milyar dolar eder. KKM'ye olan ilgiyi altınla taçlandırdığımız zaman yatırımcı belli bir noktaya gelecek" diye konuştu. Yeni ekonomi modelinin üretim ve ihracat odaklı olduğunu vurgulayan Nebati, "Bu ülke bir model değişikliğine girdi. Bu politikalarımızdan geri adım atmayacağız. Londra
'da yeni modelden geri adım atmayacağımıza ikna oldular" dedi. Kur korumalı mevduatta ortalama vadenin 100 gün olduğunu bildiren Nebati, "Bütün enstrümanlarda enflasyonun altında seviye söz konusu. Tüm enstrümanlarda negatif faiz var. Bu önümüzdeki yıl enflasyon düşecek anlamına geliyor" diye konuştu. Turizm gelirlerinde bu yıl patlama beklediklerine işaret eden Nebati, ayrıca ABD Merkez Bankası
'nın hamlelerinin piyasalar tarafından satın alındığını söyledi.
LONDRA GÖRÜŞMELERİ MUHTEŞEM GEÇTİ
Londra'daki görüşmelere ilişkin eleştirileri de yanıtlayan Nebati, sözlerini şöyle sürdürdü: "Londra'da enflasyonun kültürel sebeplerden yüksek olduğu sözü uydurma bir sözdür. Londra'da trilyon dolarlara hükmeden yatırımcılarla görüşme yapmışım. Londra görüşmeleri muhteşem geçti. Dönüşte bir iki yalan dolan haber dışında kötü bir haber de çıkmadı. Yatırımcıların hepsinden olumlu dönüş aldık. Türkiye için başarılı bir görüşme oldu" diye konuştu.
HIZLI FAİZ ARTIRIMI ENFLASYONA ÇÖZÜM DEĞİL
Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, hızlı faiz artırımının enflasyon sorununu çözemeyeceğini ve ekonomik toparlanmayı tehlikeye atabileceğini söyledi. Lagarde, Alman medyasından Redaktionsnetzwerk Deutschland'a (RND) yaptığı açıklamada, bu yıl faiz artışının yüksek petrol fiyatlarına ve enflasyonu artıran arz dar boğazına çözüm olmayacağı konusunda uyarılarda bulundu. Lagarde, "Faiz artışı mevcut sorunların hiçbirini çözmez. Şimdi çok acele hareket edersek, ekonomilerimizin toparlanması önemli ölçüde ivme kaybedebilir ve istihdam risk altında olabilir" ifadesini kullandı.
POZİTİF FAİZE KADEMELİ GEÇİŞ
Lagarde, ECB'nin negatif faiz oranlarını ancak kademeli olarak pozitife döndüreceğini ve ekonomik verilerin izin vermesi durumunda bunu yapacağını belirtti. Lagarde, faiz artırımının zamanlamanın ilişkin ise "Şu anda tahminimize dahil ettiğimiz yükselen enflasyon rakamlarını izliyoruz. Enflasyonun aralıktaki tahminimizde daha yüksek çıkması muhtemel. Analiz mart ayında olacak ve sonra göreceğiz" dedi.
TÜRKİYE KORKULARI BOŞA ÇIKARDI
Financial Times, "Türkiye ekonomisinin dayanıklılığı, en kötü korkuları bile boşa çıkardı" başlıklı bir analiz yayınladı. FIM Partners'ta gelişmekte olan piyasalar baş yatırım danışmanı olarak görev yapan Frances Balcells'in kaleme aldığı analizde, "2011-2013'te dolar 2 lrayı aşarsa ekonomi çöker deniliyordu. Şu anda dolar 13 lira. Ekonomi hâlâ ayakta duruyor" dedi.