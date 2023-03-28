Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, fiyatlama davranışlarında ve enflasyon beklentilerinde iyileşme ile enflasyonda kalıcı olarak düşüş sağlanacağını söyledi. Kavcıoğlu, kredi büyümesi kanalıyla finansal istikrarın ve finansman maliyeti kanalıyla potansiyel üretimin desteklemeye devam edeceğini ifade etti. Kavcıoğlu, hedefli kredi anlayışıyla 111.47 milyar lira taahhütlü avans kredisi verildiğini, faiz indirimiyle yatırımlara uygun finansman imkânları sağlandığını vurguladı. Merkez Bankası olağan genel kurulu dün toplandı. Toplantıda Kavcıoğlu, gündeme ilişkin şu mesajları verdi:Enflasyonun genel görünümünde iyileşme var ve 2022'nin ikinci yarısından itibaren ana eğilimde kademeli normalleşme başladı. Liralaşma stratejisi enflasyonda kalıcı iyileşme sağlayacak. Önümüzdeki dönemde liralaşma stratejisi kapsamında uygulanan politika bileşimi, sağlıklı kredi büyümesi kanalıyla finansal istikrarı ve finansman maliyeti kanalıyla potansiyel üretimi desteklemeye devam edecek. Arz-talep dengesine de olumlu katkı verecek. Fiyatlama davranışları ve enflasyon beklentilerinde iyileşmeyle enflasyonda kalıcı düşüş sağlanacak.Liralaşma stratejisi ile döviz kuruna olan hassasiyeti gidermeye çalıştık. Orta vadede ise üretim ve ihracatı desteklemek suretiyle cari işlemler dengesini güçlendirmeyi hedefledik. Devreye aldığımız makroihtiyati araçlar ve kur korumalı mevduat ürünleriyle bankacılık sektörünün hem varlık hem yükümlülük tarafında liralaşma sürecini başlattık. Ülkemizde üretimi ve ihracatı arttırarak cari işlemler dengesinde kalıcı iyileşmeyi sağlayacak finansal koşulların oluşumu açısından ise hedefli kredi anlayışını benimsedik.Türkiye ekonomisi 2022'de G20 ve OECD ülkeleri arasında büyümede üst sıralarda yer aldı. Tüketici fiyatları yıllık enflasyonu geçen yılın ilk yarısında küresel enerji, emtia ve gıda fiyatlarındaki hızlı artış, tedarik sürecindeki aksaklık ve 2021'in son çeyreğinde dövizde yaşanan ekonomik temellerden uzak fiyat oluşumlarının etkisiyle hızla arttı. Küresel arz şoklarının etkisini yitirmesi ve döviz piyasalarında görülen istikrarla birlikte, 2022'nin ikinci yarısından itibaren enflasyonun ana eğiliminde kademeli normalleşme süreci başladı.Liralaşma çerçevesinde atılan bu adımların, bankamız bilançosu açısından ek bir maliyet doğurmadı. Döviz ve altından dönüşümlü mevduat hesapları, teminat politikasında değişiklikle tutulan TL menkul kıymetler, TL zorunlu karşılıkların değişen faiz maliyeti, yabancı para zorunlu karşılık komisyon değişimi, TL reeskont karşılık uygulamasının bilanço üzerindeki etkisi dengededir.: İhracatçılar ile döviz kazandırıcı hizmet ve faaliyetlerde bulunan firmalara kullandırılan reeskont kredilerinde limitleri artırmak, faizleri düşürmek ve vadeleri uzatmak suretiyle söz konusu uygun finansman imkânını daha uygun ve erişilebilir hale getirdi. Geçen yıl ihracaktça 346 milyar lira reeskont kredisi kullandı. Reeskont kredilerine erişimin kolaylaşması geçmiş yıllara göre KOBİ'lere tahsis edilen payda büyük bir artışa neden oldu. 2021'de yaklaşık bin 900, 2022'deQ 5 bin 972 kredilerden yararlandı.Hedefli kredi anlayışımızın bir diğer ayağında ise ihracatın ve ithal ikâmesi malların üretimine yönelik yatırımların artmasını teşvik etmek amacıyla 2 yılı anapara geri ödemesiz ve 10 yıla kadar vadeli yatırım taahhütlü avans kredilerini etkin olarak kullandık. Toplamda 740 adet sanayi ve turizm yatırımlarına 111.47 milyar TL tutarında yatırım taahhütlü avans kredisi tahsis edildi.Döviz ve altından dönüşümlü mevduat, ihracat tutarlarının bir kısmının Bankaya satışı, reeskont kredileri, zorunlu karşılıklar düzenlemeleri gibi liralaşma çerçevesinde atılan adımlar sonucu; küresel merkez bankalarının rezervleri yüzde 6 oranında azalırken, Merkez Bankası rezervinin yüzde 17 artarak 2022 yılı sonunda 128.8 milyar dolara ulaştı.Fonların Anlık ve Sürekli Transferi uygulamamız FAST'in güvenliğini artırmak amacıyla SİPER servisini geliştirerek hizmete sunduk. FAST'in alternatif bir ödeme yöntemi olarak kullanılabilmesi için sürdürülen FAST TR Karekod çalışmalarını tamamladık. Açık bankacılık hizmetlerini kullanıma açarak, bankalarımızın GEÇİT altyapısı üzerinden hizmet vermelerine olanak tanıdık.Söz konusu risklerin yurt içindeki arz, yatırım ve cari fazla kapasitesi üzerindeki etkilerini sınırlamak ve sanayi üretimi ile istihdamdaki yapısal kazanımların devamını sağlamak için ağustos ayından itibaren faiz indirim döngüsünü başlattık. Kasım ayı itibarıyla toplam 500 baz puanlık faiz indirimi gerçekleştirerek politika faizini yüzde 9 seviyesine indirdik. Bu kararlarımız sayesinde küresel ekonomide tedarik zinciri ve finansman sıkıntıları yaşanırken, yatırımlara uygun maliyetli finansman ile devam edilmesi imkânı sağladık