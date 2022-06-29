Enflasyonu kısa sürede yine biz düşüreceğiz

TBMM Genel Kurulu, ek ödenek yasa teklifini ele aldı. Teklifin sunuşunu yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, enflasyonun olumsuz etkilerinin farkında olduklarını belirterek, "Enflasyonu düşürmeyi yine biz başaracağız. Çarşı pazara ek vergi getirmeyeceğiz" dedi. Bakan Nebati, şu mesajları verdi:İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki en derin küresel daralmanın yaşandığı 2020 yılında büyümeyi başaran ekonomimiz, 2021 yılında yüzde 11 oranında büyümeyle G20 ülkeleri içerisinde 1'inci sıraya yerleşmiştir. Büyümeye iç talebin katkısı 3.9, dış talebin katkısı ise 3.5 puan olmuştur.Öncü göstergeler ekonomik aktivitedeki olumlu görünümün devam ettiğine işaret etmektedir.İhracatçılarımızın küresel riskleri fırsata çevirme kabiliyeti ve girişimciliği sayesinde ihracatımız son 21 ayın 19'unda aylık bazda rekor kırdı. 2022 yılı Mayıs ayında ihracatımız yıllık 242.6 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştır.: Enflasyonun olumsuz etkilerinin farkındayız. Enflasyonla mücadele konusunda gerekli tecrübe ve donanıma sahibiz, mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz ve enflasyonu kısa süre içerisinde düşürmeyi yine biz başaracağız.2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren kendi doğalgazımızı inşallah hanelere ulaştıracağız. Bundan sonra da enerji kaynaklı fiyat artışlarına karşı daha korunaklı hale geleceğiz.Ekonomimiz güçlenerek yoluna devam ediyor. Hedeflerin tutturulması için çarşıya pazara ek vergi getirmeyeceğiz.Artık vatandaşımızın vergileri faize değil, hizmete gitmektedir. Toplam istihdamımız 2022 Nisan ayı itibarıyla 30,4 milyon kişiye ulaşmıştır.