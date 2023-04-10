Erzincan’a dev yatırım

Erzincan Milletvekilleri Karaman ve Çakır, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile sözleşmesi imzalanan yaklaşık 265 Milyon TL'lik ödeneği hazır iki büyük proje hakkında bilgilendirmede bulundular..

AK Parti Erzincan Milletvekilleri Karaman ve Çakır yaptıkları açıklamada: "Ergan Dağı kayak tesislerine 1 adet 154 yatak kapasiteli Sporcu Kamp Eğitim Merkezi, 1 adet aydınlatmalı nizami sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 1 adet aydınlatmalı doğal çim yüzeyli futbol sahası ve 2 adet ikili soyunma odası yaptırılması için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile sözleşme imzalanmış olup, 178 Milyon 890 bin TL ödenek çıkmıştır.

Ayrıca yine Erzincan Merkez'e bin seyirci kapasiteli spor salonu yaptırılması ile ilgili Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile sözleşme imzalanmış olup, 85 Milyon 886 bin TL ödenek çıkmıştır. Büyüyen kalkınan gelişen Türkiye gibi Erzincan'ımızda bu yatırımlarla spor alanın da daha gözde bir ilimiz olacak.

Tüm bu yatırımlara destek veren Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na, Erzincan adına spor camiası adına teşekkür ediyoruz. Erzincan için ne yapılsa azdır. İlk günkü aşk ve gayretle memleketimiz için ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Tüm İslam âlemine, Erzincanlı hemşerilerimize hayırlı Ramazanlar diliyoruz" ifadelerini kullandılar.