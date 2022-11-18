Fahiş fiyat ve stokçuluğa geçit yok

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, bu yılın 7'nci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda tüketicilerin temel ihtiyaçları arasında bulunan yumurta, süt, makarna, yoğurt gibi gıda ürünleriyle deterjan, sabun gibi temizlik maddeleri ve benzeri ürünlerde yaşanan fiyat artışlarının tespiti amacıyla ulusal ve yerel düzeyde faaliyet gösteren zincir marketler ile diğer işletmelere yönelik Bakanlıkça yapılan denetimlerin sonuçları görüşüldü. Bu kapsamda, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı değerlendirilen, aralarında ulusal marketlerin de bulunduğu 21 işletmeye 9 milyon 403 bin lira daha idari para cezası uygulanmasına karar verildi. Bugüne kadar yapılan denetimlerde, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere 56 milyon 602 bin lira idari para cezası uygulandı. Açıklamada, Kurul'un fahiş fiyat artışı ve stokçuluk denetimlerine ara vermeden devam ettiği kaydedildi.