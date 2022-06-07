Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Fındık ihracatı 9 ayda 1,7 milyar dolara ulaştı
Giriş Tarihi: 7.6.2022 15:27 Son Güncelleme: 7.6.2022 15:51

Fındık ihracatı 9 ayda 1,7 milyar dolara ulaştı

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Fındık ihracatı 9 ayda 1,7 milyar dolara ulaştı

Türkiye’de 2021 - 2022 Fındık ihraç sezonunun 1 Eylül 2021 – 31 Mayıs 2022 tarihleri arasındaki 9 aylık dönemini kapsayan 287 bin 934 Ton karşılığında 1 milyar 700 milyon 495 bin 560 dolar tutarında fındık ihraç edildi. Yapılan ihracatta ise bir önceki sezonun aynı dönemine kıyasla miktarda yüzde 25 artış yaşanırken, değer tutarda ise yüzde 6 oranında artış yaşandı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, 2021 - 2022 sezonunun 9 aylık döneminde 123 ülkeye fındık ihracatı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Cirav, yapılan ihracatta bir önceki sezona göre miktarda yüzde 25, değerde de yüzde 6 oranında artış görüldüğünü belirtti.

Cirav, fındık ihracatının yüzde 50'ye yakınının Almanya ve İtalya'ya yapıldığına değinerek, her dönem olduğu gibi Avrupa'nın fındık ihracatında en büyük alıcı olduğunu kaydetti.

2021 - 2022 ihraç sezonunun 9 aylık döneminde 61 ülkeye 97 bin 773 ton fındık ihraç ededen Trabzon'un toplam ihracatın yüzde 32'lik kısmını kapsadığını kaydeden Cirav, bu ihracat karşılığında 536 milyon 947 bin 539 dolar gelir elde edildiğini aktardı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Fındık ihracatı 9 ayda 1,7 milyar dolara ulaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA