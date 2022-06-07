Fındık ihracatı 9 ayda 1,7 milyar dolara ulaştı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Fındık ve Fındık Mamulleri Sektör Komitesi Başkanı Mehmet Cirav, 2021 - 2022 sezonunun 9 aylık döneminde 123 ülkeye fındık ihracatı gerçekleştirildiğini açıkladı.

Yazılı açıklama yapan Cirav, yapılan ihracatta bir önceki sezona göre miktarda yüzde 25, değerde de yüzde 6 oranında artış görüldüğünü belirtti.

Cirav, fındık ihracatının yüzde 50'ye yakınının Almanya ve İtalya'ya yapıldığına değinerek, her dönem olduğu gibi Avrupa'nın fındık ihracatında en büyük alıcı olduğunu kaydetti.

2021 - 2022 ihraç sezonunun 9 aylık döneminde 61 ülkeye 97 bin 773 ton fındık ihraç ededen Trabzon'un toplam ihracatın yüzde 32'lik kısmını kapsadığını kaydeden Cirav, bu ihracat karşılığında 536 milyon 947 bin 539 dolar gelir elde edildiğini aktardı.