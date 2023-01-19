GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu: Ana vizyonumuz olan 4T’yi kullanıyoruz

Kalyoncu ile GYODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ayla Heyfegil, Neşecan Çekici, Sertaç Karaağaoğlu ve Tuğra Gönden'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, GYODER'in 2023 vizyon ve hedeflerini açıklandı.

Mehmet Kalyoncu, toplantıda yaptığı konuşmada, hem akıllı hem de vicdanlı şehirlere ihtiyaç olduğunu belirterek, GYODER'in yeni hedefinin "4T" vizyonundan beslenen bir kentsel kalkınma olduğunu söyledi.

Sahip oldukları uzmanlık, tecrübe ve birikimle sektörü geleceğe taşımayı ve değişen trendlerle değişime hazır bir Türkiye'ye katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydeden Kalyoncu, toplumsal sorumluluklarının farkında olduklarını, ekonomik büyüme ve geleceğin inşası için sektörlerinin önemini bildiklerini ifade etti.

Dünya Bankası'nın raporuna göre 2050'ye kadar 1 milyar yeni konut yapılacağını aktaran Kalyoncu, şöyle devam etti:

"Kentleşme süreci hiç olmadığı kadar hızlı. 2011'de yüzde 50 olan kentleşme oranının 2050'de yüzde 70 olacağı öngörülüyor. Bu ihtiyaca karşılık vermek zorundayız ancak bunu nasıl yapacağımız çok önemli. Çünkü 2050'de kentleşme oranının yüzde 70 olması demek, biyoçeşitliliği olan milyonlarca kilometrekarelik alanın kentsel alana dönüşmesi demek. Tam da burada hem akıllı hem vicdanlı şehirlere ihtiyacımız var. Bunu yaparken de ana vizyonumuz olan 4T'yi kullanıyoruz. 4T'yi oluşturan teknoloji, tasarım, tabiat ve toplum prensipleri ile sektörümüzün tüm paydaşlarını ileriye taşıyacağız.

Nüfusun bu kadar arttığı günümüz dünyasında eğer geleceğe sağlıkla ulaşmak istiyorsak asıl amacımız, barınma sorununu ele almak ve gelecekte ortaya çıkması muhtemel barınma sorunlarının önüne geçmek olmalıdır. Yapılarımızın salt ticari olması önceliğini bırakarak, hem ticari hem vizyoner olmasını merkeze alıyor, güncel tasarım ve üretim metotlarıyla geleceğin evlerini üretmek için ilham olmayı hedefliyoruz. İthal malzeme kullanımını azaltarak yerli malzemeyi olabildiğince sektörümüzde artırırken, yatay mimari odaklı kentsel stratejiyi güçlendirmeyi hedefliyoruz."

"'KONUT, AVM VE OFİS' ÜÇLEMESİNİ, 'LOJİSTİK, SANAYİ VE VERİ MERKEZİ' İLE GÜÇLENDİRİYORUZ"

GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Kalyoncu, "yap-sat" modelinin yanı sıra "yap-kirala" modelini önerdiklerini ve bu modelin, kurumsal kiraya veren işletmeler üreterek kira bedellerinde bir manipülasyon olmasının önüne geçeceğine inandıklarını ifade etti.

Kalyoncu, "'Konut, AVM ve ofis' üçlemesinin bizi tek başına geleceğe taşımayacağını biliyor, bu üçlüyü 'lojistik, sanayi ve veri merkezi' ile güçlendiriyoruz. Öte yandan, artık kamusal alanlara odaklanıyoruz. Hem vicdanlı şehirleşmemizle doğayı koruyor hem de hedefimizdeki insan yaşamına kamusal alanlar yaratmaya çalışıyoruz. Enerji üreten ve sürdürülebilir bir gayrimenkul anlayışını 2023 rotamızın önemli unsurlarından biri olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

GYODER olarak karbon ekonomisine katkı sağlamak adına proje çalışmasına başladıklarını bildiren Kalyoncu, "Satış ve yatırım anlayışını da değiştiriyor, doğrudan satın alma yerine kitle fonlaması ile gayrimenkul projelerine ortaklığın önünü açıyoruz. En tanıdık gayrimenkul kalıplarından biri olan kentsel dönüşüm yerine kentsel kalkınmayı kapsayıcı hale getiriyoruz." dedi.

"FİYATLAR KONUSUNDAKİ MANİPÜLASYON VE FIRSATÇILIK ENDİŞESİNİ ORTADAN KALDIRACAĞIZ"

GYODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Neşecan Çekici de "Konut Projeleri İçin Pazar Yeri" projesinin GYODER'in 2023'teki en önemli projelerinden biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yıllık hacimde tüm Avrupa kıtası ile yarışacak seviyedeyiz. Ortalama konut fiyatı Endeksa verilerine göre, 1 milyon 797 bin lira. Buna karşın sıfır konut projelerinin tüm detayları ile incelenebileceği, fiyatları konusunda şeffaflık sağlayan, belediye kayıtları, tapu kayıtları ve diğer yasal durum bilgileri ile ilgili detaylar içeren, herkesin güvenle sıfır konut alabilecekleri bir platform ne yazık ki bulunmuyor. Bu proje ile hem güvenilir alım satım imkanı tanıyarak 724 milyar TL'lik yıllık sıfır konut ticareti pazarını genişletmek hem de sıfır konutların öncelikli seçenek haline gelmesini hedefliyoruz. Son dönemde herkesin aklını kurcalayan fiyatlar konusundaki manipülasyon ve fırsatçılık endişesini ortadan kaldıracağız."

"YENİLİKÇİ PROJELERİMİZLE ÖNCÜ OLMAYA DEVAM EDİYORUZ"

GYODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sertac Karaağaoğlu ise "Ürünlerin piyasa değeri GYO'larda 230 milyar TL, GYF'lerde 40 milyar TL olmak üzere, toplamda 270 milyar TL'ye ulaştı. GYODER olarak sektörün şeffaf ve güvenilir bir platformda hizmet sunmasını destekleyecek regülasyonlar ve düzenlemeler için kamu otoriteleri ve karar vericilere görüşlerimizi ileterek kanaat önderliğimizi sürdürüyor, sektörümüzün gelişimi için katkı sağlamak adına sorumluluk üstleniyor, yenilikçi projelerimizle öncü olmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

GYODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayla Heyfegil, GYODER olarak uluslararası yatırımcılar açısından büyük fırsatlar barındıran sektörün yurt dışındaki görünürlüğünü artırmayı hedeflediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye; son yıllarda çok hızlı şekilde ulaşım, enerji, sağlık gibi alanlarda da altyapısını geliştirdi. Bu durumun Türkiye'de gayrimenkul denildiğinde akla gelen konut, ofis gibi geleneksel geliştirme alanları dışında lojistik, veri merkezi, sanayi, öğrenci yurdu, yaşlı bakım evi gibi gayrimenkul sektörünün bugüne kadar konut ve ofis kadar aktif olmadığı alanlarda fırsat yaratacağını düşünüyoruz. Bu yeni gelişecek alanlar aynı zamanda uluslararası yatırımcılar açısından da fırsatlar barındırıyor. GYODER olarak, ülkemizin ürettiği katma değerli projeleri ve bu projeleri hayata geçiren tüm paydaşları, MIPIM fuarı gibi dünyanın en prestijli gayrimenkul platformlarında temsil ederek ülke sınırları dışına taşımak bizler için büyük önem taşıyor."

MIPIM 2023'te İstanbul pavilyonunda hedefledikleri sürdürülebilir ve etkin tanıtım faaliyetlerine devam edeceklerini bildiren Heyfegil, "Bu sayede katılımcı firmalarımıza yabancı yatırımcı ile doğru zamanda en etkili bağlantıyı kurabileceği birebir görüşme ve kapalı devre davetler planlama fırsatı sunup Türkiye'nin yatırım fırsatları ve potansiyelini en iyi şekilde tanıtma imkanı bulacağız." dedi.

"YTÜ STARTUP HOUSE GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ MASLAK'TA AÇILACAK"

GYODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuğra Gönden ise GYODER Proptech HUB & YTÜ Startup House Girişimcilik Merkezi'nin YTÜ Maslak kampüsünde açılacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Merkezde 950 metrekarelik alanda kapalı ofisler, açık çalışma alanları, toplantı odaları ve amfi bulunacak. PropTech HUB, gayrimenkul sektöründe GYODER üyesi olan yeni nesil girişimcileri aynı çatı altında toplayarak sektörün yurt dışına açılan penceresi olacak. Start-Up House ise gayrimenkul sektöründe yerel, bölgesel ve küresel ağı oluşturan liderler ve öncüler ile iş birliği yapma fırsatı konusunda destek sağlarken, GYODER üyeleri arasında bir sinerji ortamı yaratmak adına yeni nesil Co-Working imkanı sağlayacak. Merkez; yatırım fonları, bireysel yatırımcılar, Proptech girişimcileri ve Proptech'lere ihtiyaç duyan müşterilerin bir araya gelebildiği bir girişimcilik merkezi olacak. Şu an merkezde yer almak isteyen markaların başvuruları devam ediyor."