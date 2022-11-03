Halk Yapı Dilovası’nda dev sanayi sitesi kuruyor

Halk GYO'nun bağlı ortaklığı Halk Yapı Projeleri Geliştirme A.Ş. Dilovası Modern Sanayi Sitesi'ni hayata geçirerek, iş dünyasının modern yüzü olmayı amaçlıyor. İnşaat faaliyetlerine başlanan Dilovası Modern Sanayi Sitesi, Türk sanayisinin gelişme aksı olarak nitelenen İstanbul, Kocaeli ve Bursa altın üçgeninde yer alacak. Toplam 133 bin 500 metrekare alan üzerinde hayata geçirilecek proje 75 ila 1.500 metrekare arasında değişen büyüklüklerde ve toplam 183 bin metrekare kapalı alanlı 350 bağımsız bölümden oluşacak. Site, yatay ve dikey birleşmeye uygun modüler yapısıyla farklı iş kollarından sanayicilere avantaj sağlayacak.Sanayi sitesinin konumunun getireceği avantajlara dikkat çeken Halk GYO Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Bekin, "Dilovası Modern Sanayi Sitesi sanayicimizin bölgesel ihtiyaçlarını karşılayacak. Sunduğu imkânlarla uluslararası pazara hitap eden işletmelerin ihracat kapasitesine destek verecek ve dış pazarlara girme hazırlığındaki şirketlere de yeni kapılar açacak bir cazibe merkezi olacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu. Projeyi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2023, 2053 ve 2071 hedefleri ve Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, geleceğin büyük ve güçlü Türkiye'si hedeflerine ulaşmak için önemli bir adım olarak değerlendirdiklerinin altını çizen Bekin, "Bu proje sayesinde hem bölgenin hem de ülkemizin üretimine katkı sağlamayı, oluşturulacak istihdam kapasitesiyle gençlerimize umut olmayı ve çocuklarımıza daha güzel bir gelecek hazırlamayı amaçlıyoruz" değerlendirmesini yaptı.