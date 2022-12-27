Halkbank’a "Sıfır Atık Sosyal Sorumluluk Ödülü"

Halkbank açıklamasına göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "3. Sıfır Atık Zirvesi" bu yıl "İklim ve Gençlik" temasıyla gerçekleştirildi.

Zirvede, 12 kategoride toplam 48 ödül sahiplerini bulurken, bu ödüllerden biri de Halkbank'ın oldu. Üreten Kadınlar Buluşmaları'nda sıfır atıkla ilgili yaptığı paneller nedeniyle Halkbank "Sıfır Atık Sosyal Sorumluluk Ödülü"ne layık görüldü. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ödülü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın elinden aldı.

Türkiye'nin çeşitli illerinde düzenlediği Üreten Kadınlar Buluşmaları'nda sıfır atık konusuna da büyük önem veren Halkbank, farkındalık oluşturmak amacıyla "Sıfır Atık" panelleri düzenlemişti. Halkbank tarafından, girişimci kadınları cesaretlendirmek ve ödüllendirmek amacıyla düzenlenen Üreten Kadınlar Yarışması'nın kategorilerinden biri "Sıfır Atık" olmuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Sıfır Atık" politikasının finans sektöründeki öncüsü olmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Arslan, "Bir yandan kadın girişimcilerimizin kredi kaynaklarına erişimi konusunda güçlü bir finansman programı uygularken bir yandan da sürdürülebilirlik konusunda çeşitli kesimler nezdinde farkındalığın yükselmesi için yoğun çaba harcıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Yeşil Mutabakat Eylem Planı'nın en önemli konu başlıklarından bir tanesinin de Yeşil Finansman olduğunu aktaran Arslan, "Biz de yatırım kredilerimizi sürdürülebilirlik kriterleri ile değerlendiriyor, ülkemizin enerji kaynaklarını verimli kullanacak, yerli kaynak kullanımı ile istihdamı artıracak projeleri destekliyoruz. Sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunmak hepimizin ortak sorumluluğudur." açıklamasını yaptı.