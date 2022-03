Hatemoğlu’nun 2022 Marka Yüzü Akın Akınözü oldu….

Türkiye Cumhuriyet tarihinin ilk erkek Hazır Giyim Markası olan Hatemoğlu, 2022 yılı marka yüzü olarak başarılı oyuncu Akın Akınözü ile anlaştı.

Hatemoğlu tarafından işbirliği ile ilgili yapılan açıklamada;

''Markamız, 100. Yaşına yaklaşırken dinamizmini koruyarak genç kalmak ve genç hissetmeye çok önem veriyor. Son yıllarda özellikle Y ve Z kuşağının markamıza ilgisi gün geçtikçe artıyor, gençler kendi felsefelerine uyan konforlu markaları benimsiyorlar. Babadan oğula çok geniş segmentde bir müşteri kitlemiz olduğunu biliyoruz. Tüm müşteri segmentlerinin ihtiyaçlarına ve felsefesine yönelik koleksiyonlar üzerinde çalışmalar yapılırken bu ürünlerin pazarlaması ile ilgili olarak da araştırmalar yapıyoruz.

Akın Akınözü, eğitimi, yaşam tarzı ve hayat felsefesi ile markamızın imajına büyük katkı sağlayacaktır. Ayrıca müşterilerimiz arasında yaptığımız araştırmada Hatemoğlu marka yüzü olarak görülmek istenen bir isim olarak belirlenmiştir. 2022 yılında birlikte başarılı çalışmalara imza atacağımıza inanıyoruz.'' dendi.

Erkek Modasında ki 98 yıllık deneyimimizden gelen kaliteli ve konforlu ürünlerimizi tüketicimize Akın Akınözü ile daha iyi anlatıp erkek modasında yatırımlık parçaları öne çıkaracağız…

#SeninTarzınKaçKişi

Akın Akınözü, 2022 ilkbahar yaz sezonu için fotograf sanatçısı Emre Ünal ve Yönetmen Deniz Birgi ile Hatemoğlu için kamera karşısına geçti.

''Senin Tarzın Kaç Kişi '' konseptli reklam kampanyasında Akın Akınözü'nü bir çok farklı tarzda görüyoruz. Reklamın çıkış noktası ise şöyle anlatılıyor;

''Sivriliklerin törpülendiği herkesin daha esnediği bir dönem yaşıyoruz. Özellikle gençler büyük laflar etmektense her ana uyum sağlamayı tercih ediyor. "Benim tarzım bu" demek yerine "bugün de böyle" diyorlar. İçlerinden o an nasıl gelirse öyle. Net ve keskin bir tarzları yok, her yere uyum sağlayabilen bir sürü tarzları var. ''

Hatemoğlu yetkilileri, tüm planlanan kampanyalar ve trendler dışında her zaman doğaya saygıyı merkeze aldıklarının altını çizerek, doğayı korumanın geleceği korumak olduğuna inandıklarını ''Sürdürülebilir Moda'' yaklaşımının bundan sonra her sezon gündemlerinde olacağını belirttiler.