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Giriş Tarihi: 5.1.2024 10:06 Son Güncelleme: 5.1.2024 10:06

Hazine haftaya 4 tahvil ihalesi gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, gelecek hafta 4 tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

AA
Hazine haftaya 4 tahvil ihalesi gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, 8 Ocak'taki ilk ihalede, 15 ay (455 gün) vadeli, kuponsuz, devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

Aynı gün, 10 yıl (3556 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvili yeniden ihraç edilecek.

9 Ocak'taki ilk ihalede, 2 yıl (630 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, sabit kuponlu, diğer ihalede ise 5 yıl (1743 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapılacak.

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Hazine haftaya 4 tahvil ihalesi gerçekleştirecek
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