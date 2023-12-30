Hazine, Ocak’ta 7 tahvil ihalesi düzenleyecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı, önümüzdeki 3 aya ilişkin "İç Borçlanma Stratejisi" raporunu yayımladı.

Bakanlığın 3 aylık programına göre, Şubat ayında ve Mart ayında ihale planlanıyor.

Bakanlık 8 Ocak Pazartesi günü, 15 ay (455 gün) vadeli, 9 Nisan 2025 itfalı kuponsuz devlet tahvilini ilk kez piyasaya sunacak. Aynı gün, 10 yıl (3.556 gün) vadeli, 5 Ocak 2033 itfalı, altı ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu tahvili yeniden ihraç edecek.

9 Ocak Salı günü, 2 yıl (630 gün) vadeli, 1 Ekim 2025 itfalı, sabit kuponlu tahvili yeniden, 5 yıl (1.743 gün) vadeli, 18 Ekim 2028 itfalı, TÜFE'ye endeksli tahvili yeniden satışa çıkacak. İki tahvil de 6 ayda bir kupon ödemeli olacak.

Dört tahvilin valör tarihi de 10 Ocak 2024 Çarşamba olacak.

Bakanlık 22-23 Ocak tarihlerinde üç tahvili yeniden satışa çıkarırken, bir kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak.

22 Ocak Pazartesi günü, 5 yıl (1.750 gün) vadeli, 8 Kasım 2028 itfalı, sabit kuponlu tahvili yeniden satacak.

23 Ocak Salı günü 4 yıl (1.456 gün) vadeli, 19 Ocak 2028 itfalı, TLREF'e endeksli tahvili ilk kez ihraç edecek. Aynı gün 6 yıl (2.324 gün) vadeli, 5 Haziran 2030 itfalı, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli tahvil yeniden piyasaya sunulacak.

Aynı gün 5 yıl (1.820 gün) vadeli, 17 Ocak 2029 itfalı, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

İÇ BORÇ ÖDEMELERİ

Bakanlığın Ocak ayında toplam 97 milyar 792 milyon TL seviyesinde bir ödemesi bulunuyor.

Bakanlık ödemenin 85 milyar 95 milyon TL kısmını piyasaya, 12 milyar 697 milyon TL kısmını kamu kuruluşlarına yapacak.