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Giriş Tarihi: 28.2.2024 13:26

Hepsiburada ve Yapı Kredi’den alışverişe yeni bir boyut: Hepsiburada Premium Worldcard

Hepsiburada ve Yapı Kredi Bankası iş birliğinde hayata geçirilen Hepsiburada Premium Worldcard kullanıcılarına özel avantajlar sunuyor. Hepsiburada Premium Worldcard sahipleri peşin fiyatına 3 ay erteleyip 6 taksitle ödeme imkanı ve birçok ek avantajdan faydalanabiliyor.

Hepsiburada ve Yapı Kredi’den alışverişe yeni bir boyut: Hepsiburada Premium Worldcard

Hepsiburada ve Yapı Kredi Bankası, Hepsiburada Premium Worldcard'ı sundu.

Peşin fiyatına 3 ay erteleyip 6 taksitle ödeme imkanı

Hepsiburada Premium Worldcard ile Hepsiburada'da alışverişler peşin fiyatına 3 ay ertelenip 6 taksitle ödenebiliyor. Herhangi bir faiz/fark ödemeden peşin fiyatına 3 ay ertelemeyle alışverişlerini yapan kart sahipleri bütçelerini rahatlatıyor.

1.000 TL Hepsiburada Puan

Hepsiburada Premium Worldcard alarak Yapı Kredi'den ilk defa kredi kartı sahibi olan müşteriler her 500 TL'lik alışverişte 100 TL toplamda 1.000 TL Hepsiburada Puan kazanıyor.

Her alışverişte %5 kazan

Kart sahipleri Hepsiburada'dan yaptıkları her alışverişte %5 kazanıyor ve Hepsiburada'dan diledikleri kategoride geçerli olmak üzere kazançlarını kullanabiliyorlar.

Hepsiburada Premium ücretsiz

Hepsiburada Premium Worldcard ile sunulan bir başka ayrıcalık Hepsiburada Premium'un ücretsiz olarak sunulması. Premiumlular kargo bedava, hediye BluTV üyeliği, ücretsiz randevulu teslimat, ücretsiz kapıdan iade gibi birçok avantajdan yararlanabiliyor.

Detaylı bilgi için: https://www.hepsiburada.com/staticpage/212400733343651

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Hepsiburada ve Yapı Kredi’den alışverişe yeni bir boyut: Hepsiburada Premium Worldcard
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