Her ülke için yeşil dönüşüm kaçınılmaz

Türkiye Yüzyılı Zirvesi & Para Sohbetleri'ne video mesaj ile katılan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ortak evimiz dünyamız ve cennet vatanımız Türkiye, iklim krizinin ağır sonuçlarıyla karşı karşıya. Özellikle son yıllarda Sinop, Bartın ve Kastamonu'daki seller, Antalya ve Muğla'daki yangınlar, Marmara Denizi'ndeki müsilaj ve daha birçok olumsuz durumla yüzleştik. Bakanlık olarak, ülkemizi iklim krizine uyumlu bir hale getirmenin sorumluluğunu taşıyoruz. Dünyada yeşil dönüşümün merkeze alındığı yeni normalin artık en yüksek sesle gündeme geldiği bir dönemde, her adımı Türkiye'nin ufkuna uygun bir şekilde atıyoruz. Çünkü artık her devlet her millet için 'yeşil dönüşüm' kaçınılmazdır. Ülkemiz için de olmazsa olmaz" dedi.Murat Kurum, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çevre ve doğa aşkıyla öne çıkan bir lider olduğunun altını çizdi. Kurum, şunları söyledi: "Kendilerinin liderliğinde yeşilin, çevrenin, sürdürebilirliğin, tasarrufun ve net sıfır emisyonun asrı olarak tarihe geçen bir yüzyıl istiyoruz, bunu arzuluyoruz, bunun için çalışıyoruz. Gayemiz Türkiye Yüzyılı'nda, Yeşil Kalkınma Devrimini tüm detaylarıyla tamamlamış, 2053 Net Sıfır Emisyon Hedefi'ne ulaşmış lider ülke Türkiye. Bu mücadeleye büyük katkı sunacak Ulusal Uyum Stratejisi ve Eylem Planımızı, 22 kurumumuzdan oluşan İklim Koordinasyon Kurulu'muzla birlikte gayrimenkul sektörü de dâhil tüm alanları kapsayacak şekilde 2023 yılı içerisinde tamamlayacağız. Mısır'da düzenlenen COP27 toplantısı Türkiye için bir milat oldu. Orada, tüm dünyaya Ulusal Katkı Beyanımızı güncellediğimizi, 2030 yılında gerçekleşmesi öngörülen artıştan yüzde 21 azaltım hedefimizi, yüzde 41 seviyesine yükselttiğimizi deklare ettik."Murat Kurum, başka bir başarı hikâyesinin de, bugün küresel bir çevre hareketine dönüşen ve 5 yaşına ulaşan Sıfır Atık'la yaşandığını dile getirdi. Kurum, "Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde 2017'de başlayan bu hareketle tam, 160 bin kurum binamız artık yüzde 100 sıfır atık uyumlu hale geldi. Bugün Sıfır Atık, dünyanın en önemli çevre seferberliğine dönüştü. BM Genel Kurulu'nda 30 Mart, Uluslararası Sıfır Atık Günü olarak kabul edildi" diye konuştu. Ayrıca dünyada çok az ülkenin başarabileceği bir yeşil seferberliği olan millet bahçelerimizin sayısının 500'e yaklaştığı bilgisini veren Kurum, şunları anlattı: "Bu sayıyı önümüzdeki 5 yıl içerisinde 1000'e, toplam yeşil alan büyüklüğümüzü ise 2023'te 81 milyon metrekareye ulaştıracağız. Böylece kişi başı yeşil alan miktarımızı, 15 metrekare ve üzerine çıkaracağız. Mayıs ayı başında, sözde çevreci, maskeli doğaseverlerin itirazlarına rağmen, yemyeşil bezediğimiz Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin açılışını da Cumhurbaşkanımızla ve yüz binlerle birlikte gerçekleştireceğiz."Kurum,"Ne yazık ki biz bir deprem ülkesiyiz. Ülke nüfusumuzun yüzde 71'i deprem kuşağında yaşıyor. 2012 yılında, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlayan Büyük Dönüşüm Seferberliği, sektörün de katkılarıyla, atılımlar yapa yapa yoluna devam ediyor" dedi. Kurum, ayrıca bugüne kadar Türkiye'de 3.3 milyon konutun dönüşümünü tamamladıklarını ve 81 ilde 250 bin konutun dönüşümüne, adeta zamanla yarışarak devam ettiklerini söyledi."Tarihevefa geçmişe saygı diyerek tam 80 tarihi kent meydanımızı ihya ediyoruz. 2033'e kadar kent meydanı sayımızı inşallah 250'ye çıkaracağız" diyen Kurum, şunları anlattı: "Yeşil sanayi, yeşil OSB diyerek şu ana kadar 6 ilimizde 4.120 dükkân inşa ettik. 6 ilimizde 6.238 dükkânın inşası devam ediyor. 7 ilimizde de proje çalışmalarına devam ediyoruz. Eski sanayi alanlarını şehirlerimizin dışına taşıyarak merkezlerdeki tüm kirliliği ortadan kaldırıyoruz, esnafımıza yeni dükkânlar kazandırıyoruz. 2035'e kadar kentsel dönüşüme girmemiş riskli yapı kalmayacak."'Gayrımenkul Sektörünün Yeni Normali' adını verdikleri bir sürecin başladığını anlatan Kurum, "Bugün yatırımcılarımız yalnızca şirketlerin ulaştığı maddi kazançlara odaklanmıyorlar. Yatırım kararı verirken, çevresel, sosyal ve yönetişim verilerine de bakıyor, kararlarını buna göre veriyorlar. Çevresel boyutuyla ele alırsak gayrimenkul sektörü, küresel ısınmayı etkiliyor. O halde, iklim değişikliği üzerinde yarattığı etki azaltılmalıdır. Su tasarrufu ve yenilenebilir enerji becerisi artmalıdır. Her bir yapı enerji verimli olmalı, sıfır atık uyumlu olmalıdır" değerlendirmelerini yaptı."HEP birlikte gelecek 10 yıl içinde şehirlerimizin tamamının yapısal, çevresel, kültürel ve ekonomik dönüşümünü tamamlayacağız" diyen Kurum, şöyle devam etti: "Sayın Cumhurbaşkanımızın yeşilin, dijitalin, enerjinin, sürdürülebilirliğin, teknolojinin ve gücün asrı olarak tarif ettiği Türkiye Yüzyılı inşallah muhteşem Türk şehirleriyle taçlanacak. Türkiye Yüzyılı Zirvesi'nin ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."