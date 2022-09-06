Hırdavat sektörü ihracatı 10 milyar dolara dayandı

EN FAZLA İHRACATI İSTANBUL YAPTI

Hırdavat sektöründe, ilk sekiz ayda en fazla ihracat yapan il 3,7 milyar dolar ile İstanbul, 686,6 milyon dolar ile İzmir ikinci sırada yer alırken, 595,7 milyon dolar ile Bursa üçüncü sırada yer aldı. İlk 10 il ihracatının toplamı toplam ihracatın yüzde 87'sini oluşturdu. Toplam ihracatın da yüzde 47'si sadece İstanbul'dan yapıldı.



2022 Ocak- Ağustos döneminde Hırdavat sektörü, alt sektör ihracatında Bağlantı Elemanları ürün grubu 1,7 milyar dolar ile değer bazında ilk sırada yer alırken, Bağlantı Elemanları sektörünü 1,5 milyar dolar ile Kimyasal Mamüller ürün grubu, 1,2 milyar dolar ile El Aletleri ve 888 milyon dolar ile Kilit ve Aksesuarları ürün grupları takip etti.

"EN AZ 3 EYLEM YAPMAMIZ LAZIM"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmesene yer verilen İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, sektörün hem ihracatının hem de toplam ihracat içerisinden aldığı payın arttığını belirterek, "Hırdavat sektörü olarak dünya devlerine ihracat yapıyoruz. En çok ihracat yaptığımız ülkelerden olan Almanya ve ABD'de gidecek daha çok yolumuz var. Rusya, Meksika ve Kanada pazarı da çok önemli. Eğer oraya gidip kendimizi tanıtabilsek çok daha fazla satabiliriz." ifadelerini kullandı.

Hırdavat sektörünün önünün çok açık olduğunu ve yüzde 75 destekli UR-GE programlarının da önemli bir fırsat olduğunu aktaran Tecdelioğlu, "Hırdavat sektörünü temsil eden bir komite kurduk. Bu sektörün başkanlığını Ferruh Özkan yapıyor. Pandemi süreçlerinde maalesef bir şey yapamadık ama artık bir başlangıç yapmak istiyoruz. Temmuz 2023'e kadar en az 3 tane eylem yapmamız, bunlarla ilgili ülke ve hedeflerimizi belirlememiz lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Sektör olarak ilk aksiyonu ekim ayında Rusya'da almak istediklerini ifade eden Tecdelioğlu, bunun yanında Suudi Arabistan ve Las Vegas'ta da faaliyetler yapmak istediklerini kaydetti.

Bu yıl 24-27 Mayıs 2023'te İstanbul'da yapılacak olan Hırdavat Fuarı'nın yanında Meksika ve Las Vegas'taki fuarların da hırdavat sektörünün buluşması açısından çok önemli olduğunu dile getiren Tecdelioğlu, bu üç fuara da aynı anda lansmana çıkmak için çaba sarf ettiklerini belirtti.







