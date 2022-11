IATA Başkanı Mehmet Nane: Dünya havacılık sektöründe 2024 Türkiye’nin yılı olacak

İstanbul Arel Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri öğrencileri için Üniversitenin Kemal Gözükara Yerleşkesinde havacılık sektörü ile ilgili söyleşi düzenledi. "Dünyada ve Türkiye'de Sivil Havacılığın Geleceği" başlıklı söyleşiye konuk olarak katılan Pegasus Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür ve IATA Başkanı Mehmet Nane hem öğrencilerin merak ettiklerini yanıtladı hem de havacılık sektörü ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. Söyleşinin moderatörlüğünü ise Havacılık Profesyoneli Semra Erener Özalçın üstlendi.



"BİREYSELİN ÖTESİNDE BU BAŞARI AYRICA TÜRK HAVACILIĞININ DA BAŞARISI"

Öncelikli olarak Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Yönetim Kurulu ilk Türk Başkanı olmasıyla ilgili duygularını aktaran Mehmet Nane, "Tabi ki de çok büyük bir gurur çünkü daha önce yönetim kurulu üyeliğinde bulunmuş Türkiye'den değerli meslektaşlarım vardı fakat başkan olmak bana nasip oldu. Bu bireyselin ötesinde Türk havacılığının dünyadaki konumu ve geldiği noktanın çok güzel bir göstergesi. Eğer Türkiye'nin havacılığı küçük olsaydı bu kadar geniş bir ağa sahip olmasaydık tabi ki de bu görevler bize düşmezdi. Ama geldiğimiz noktada Türk havacılığının ne kadar ilerlediğinin çok güzel bir göstergesidir" dedi.



"DÜNYADAKİ ENFLASYON ARTIŞINDAN DOLAYI TATİL İÇİN FİYAT-KALİTE AÇISINDAN EN İYİ SEÇENEK TÜRKİYE"

Mehmet Nane ayrıca 2024 yılının havacılık sektörü açısından Türkiye'nin yılı olacağını vurguladığı açıklamasında şunları söyledi:

"Gelecek yıl Türk havacılığının yılı olacak. Çünkü dünyada enflasyon çok yüksek ama gelirler enflasyon kadar artmadı. Enflasyonun yanı sıra baktığımızda hane halkı harcamalarına özellikle kış aylarında yakıt, ısınma, elektrik ve doğalgaz gibi harcamalar büyük bir bütçe tutacak. Fiyatlar ve enflasyon arttı ama gelirler artmadığı için kısacak olduğunuz noktalar 1 dışarıda yemek yemek ki Avrupa bunu çok yapar, 2 tatil. Tatilden kısmak tatile gitmemek anlamında değil, daha uygun tatile gitmek isteyeceksiniz. Akdeniz çanağına baktığınızda fiyat kalite açısından en üst noktada olan ülke Türkiye. Bu nedenle Avrupa'nın içinde olacağı bu ekonomik sıkıntıdan dolayı harcama azaldığı vakit tatil ihtiyacını karşılayacak ülke olarak biz çıkacağız karşılarına. Bu nedenle kalite ve verimlilik açısından bize gelecekler. Türkiye Avrupa'daki resesyondan bu anlamda karlı çıkacak."

"HAVACILIĞIN HER ALANINDA PERSONEL İHTİYACIMIZ VAR"

Son olarak Türk havacılık sektörünün büyümesinden kaynaklı olarak "Havacılığın her alanında personel ihtiyacımız var" diyen Nane sözlerini şöyle sonlandırdı: "Çünkü havacılık büyüdüğü vakit her unsuru ile birlikte büyüyor. Bu büyümeyi karşılamak için sizin her alanda çalışan arkadaşlara ihtiyacınız var. Şuanda ana unsurların hepsinde eksiğimiz var."

"ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA SİVİL HAVACILIK PERSONELİ İHTİYACI ARTACAK"

İstanbul Arel Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Ersin Paşa Kılıç da ulaştırma ve sivil havacılık için günden güne personel ihtiyacının attırdığını ifade ettiği konuşmasında, "İstanbul'da yeni bir havalimanı açıldı. Çok büyük ve gelecek 10 yıl boyunca gelişmesine devam edecek bir havalimanı. Orada istihdam edilecek çok fazla personel ihtiyacı var. Çünkü İstanbul, dünya üzerinde bir merkez olma iddiasında hatta bu iddiayı yüzde 80-90 oranında başardık ama öyle kalmak istiyoruz. Yeni havalimanımız da bunun bir temeli zaten. Buralarda çalışacak hem yer personeli hem de uçuşta görev yapacak fazla personele ihtiyacımız olacak. Uçuş için yoğun bir talep var. Aynı zamanda havalimanında yerde çalışacak personel için de büyük bir talep var. Bizim yer hizmetleri firmalarımız aynı zamanda yurtdışındaki havalimanlarının işletmesini de aldıkları için burada yetişen personelimizin oralarda da değerlendirme şansımız oluyor. Dolayısıyla sivil havacılıkta daha çok personele ihtiyaç olacak" dedi.



"UÇAĞA BİNEN 6 YOLCUDAN 5'İ YABANCI"

Ayrıca bu sektörde çalışmak isteyenler için yabancı dil hatırlatmasında bulunan Ersin Paşa Kılıç, "Havacılığın anadili İngilizce. O yüzden yabancı dilimizi çok iyi seviyelere çıkarmak zorundayız. Uçağa binen 6 yolcudan 5'i yabancı. O yüzden tüm öğrencilerimize ve adaylarımıza bunun önemini hatırlatmak istiyorum" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Söyleşinin ardından Üniversitenin Mütevelli Heyeti Başkanı Özgür Gözükara, Mehmet Nane ve Modareatör Semra Erener Özalçın'a sahnede teşekkürlerini iletti.