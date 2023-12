İhracat rakamlarımız artacak

Türkiye'nin; hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar mamulleri ihracatında Ortadoğu'da bir numara dünyada ise ilk sıralarda olduğunu kaydeden İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, "Gıdadaki en büyük pazarımız Ortadoğu. Irak, Suriye ve Körfez ülkeleri bunların en başında gelen ülkeler. Dubai, insanların ülkeye gelişini çok kolaylaştırdı. Vize, uçuşlar, konaklama hizmetleri, turistlerin ilgisini çekebilecek ve ihtiyaç duyabileceği her türlü şey, mevzuatın kolaylaşmış olması, vergisel avantajlar Dubai'yi tam bir fuar şehri haline getirdi. Dubai, son 25 yıldır Asya Pasifik Bölgesi'nin, tüm Ortadoğu'nun ve Afrika'nın dağıtım bölgesi haline geldi" dedi. Taycı, SABAH'a yaptığı açıklamada 2024'e dair görüşlerini şu şekilde paylaştı: "Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü yılın 11 aylık döneminde yüzde 8,73 'lük büyüme gösterdi. 2024 yılında ise sektör olarak ihracatımızı 15 milyar dolarla kapatmayı hedefliyoruz. Fiyat rekabetinden ayrı olarak, yenilikçi ürünlerle, markalaşmayla ve doğru ürünlerimiz ile kur beklentisine gerek kalmadan ihracatımızı artırmayı planlıyoruz. Her zaman kolay, hızlı ve yüksek oranda mal alan az gelişmiş ya da gelişmekte olan pazarlara dikkat etmemiz, pazar çeşitliğini sağlamamız lazım. Gıda sektörüne yatırım yapabilecek ortam oluşturulursa önümüzdeki birkaç yıl içinde mevcuttaki ihracat rakamlarımızı daha çok artırdığımızı görebiliriz. Gıdada ihracat tarafında her ay bir önceki aya göre rakamların daha fazla arttığını görmekteyiz. Türkiye'de daha uzun vadeli ve daha uygun faizli krediler bulabilme imkânımız olursa, bu imkânın hızla yatırıma dönüşmesi ve ihracat rakamlarımıza olumlu yansıması kaçınılmaz olacak. Tarım üretimimizle ilgili otoritemizin almış olduğu kararlar son derece isabetliydi. Ekilmeyen alanların ekilmesi ve çiftçiye verilen destekler, üretimi daha da canlandırdı. İklim koşullarının olumlu ilerleyişi, sektörümüzün üretimini rekor seviyelere yükseltti. Son dönemde çiftçiye verilen destek politikaları aynı kararlılıkla devam ettirilmeli."Taycı, İHBİR olarak kendilerinin de ABD'ye ticaretin artmasına yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini aktararak, ticareti geliştirmek adına üyeleri için organizasyonlar düzenlediklerini kaydetti. ABD'den alım heyetlerini Türkiye'ye getirdiklerini, sektörel satın almacıları üreticilerle buluşturduklarını ifade eden Taycı, "Sonrasında Türkiye'deki üreticilerimizi, firmalarımızı alıp ABD'ye götürüyoruz. Türk firmalarımızı ABD'de büyük alıcılarla buluşturuyoruz. ABD'nin Şikago, New York, Las Vegas ve Miami gibi çeşitli bölgelerinde gıda ile ilgili düzenlenen tüm organizasyonlarda İHBİR olarak yer alıyor ve buradan edindiğimiz bilgileri üyelerimizle paylaşıyoruz. Bu organizasyonlara üyelerimizin katılması için yönlendirmeler yapıyoruz. Çünkü, o ülkenin kültürünü öğrenirsek daha fazla ticaret yapabileceğimizi biliyoruz. Ne kadar temas kurulursa ne kadar ülke ziyaret edilirse ticaretimizi daha çok artıracağımıza inanıyoruz. Bu çerçevede de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.